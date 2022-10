Sarno. Avis organizza screening gratuiti

Sarno. Giornata di prevenzione e screening gratuito organizzata dall’Avis Sarno per il prossimo sei novembre.

Gli screening e gli specialisti

Per l’intera mattinata di domenica sei novembre, dunque, un gruppo di specialisti garantiranno a coloro che si saranno regolarmente prenotati entro il tre novembre per il singolo controllo, uno screening diabetologico mediante prelievo di sangue, o una visita pneumologica, nefrologica, un controllo dell’udito, o infine una consulenza nutrizionale, psicodiagnostica o glicemica.

Le modalità di prenotazione

Per poter prendere prenotazione basterà mettersi in contatto con l’Avis Sarno, telefonando al numero di cellulare, attivo dalle 17.00 alle 22.00, o chiedere maggiori informazioni attraverso i canali social dell’associazione. Gli screening, anche per quest’anno, avranno luogo a Villa Lanzara.

Le dichiarazioni del presidente Avis Sarno

“Come promesso non si ferma il nostro impegno – ha detto il presidente, l’avvocato Antonio Robustelli – e tengo a ringraziare, come sempre, l’Amministrazione comunale per aver messo a disposizione gli spazi di proprietà dell’Ente Comune, ma soprattutto gli specialisti che, anche quest’anno hanno accettato con entusiasmo la nostra iniziativa. Ancora una volta – ha concluso Robustelli – siamo al servizio della nostra comunità e supportiamo, speriamo in maniera positiva, i nostri concittadini”.

Carmela Landino