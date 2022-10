Scafati. La difesa di Lucido Di Gregorio: “su La Regina tutto legittimo”

“Chiedo scusa agli scafatesi per non aver compiuto ciò che volevo, ma non mi è stato permesso”. E’ un fiume in piena l’architetto Lucido Di Gregorio, ex responsabile del settore Urbanistica di Palazzo Mayer. La sua convenzione è scaduta il 30 settembre, ma il sindaco Cristoforo Salvati gli ha preferito l’ing. Angelo Maresca. Su Di Gregorio sono state “scaricate” le responsabilità dello “sconto” di quasi 200mila euro all’industria La Regina. Illazioni, dubbi e ombre sul suo operato che l’interessato respinge, non senza polemiche, al mittente. “Scafati necessita di una compagine politica che possa incentivare la crescita economica, attualmente regna la politica del dire ma non fare”. A suo dire, l’addio è maturato su tre punti con i quali è andato in contrasto con l’amministrazione Salvati. Si parte dal “progetto Buono”, un ampliamento di un opificio agroalimentare su terreno agricolo. “Mi ero rifiutato di dare parere positivo – spiega l’architetto – E questo non è piaciuto. Ma ancora oggi non ho capito perché a loro si, e alla famiglia Scarlato no”. Perchè, a detta dell’ex dirigente, è sulla riconversione dell’ex Papiro Sud, la cartiera di proprietà della famiglia Scarlato, che sarebbe maturato definitivamente il suo addio. “Avevo anticipato che mi sarei attenuto alle prescrizioni della sentenza del Consiglio di Stato, e che avrei firmato tutto ciò che era legittimo fare. Avevo però capito che sullo sfondo c’erano vicissitudini di natura politica con gli interessati, e chiesto di restarne fuori”. Di Gregorio però ha anche rilasciato un permesso a costruire in sanatoria al consigliere Paolo Attianese, passato in minoranza, a due giorni dal voto al bilancio. Una decisione che al primo cittadino non era piaciuta, per le successive polemiche ricevute. “La pratica era a posto, e arrivata a conclusione dell’istruttoria”. Vicenda La Regina, da 700 mila euro per un parcheggio, a poco più di 500 mila per verde pubblico. “Ho applicato l’art.5 DM 1444/68 punto 1. Il legislatore dice che gli standard possono essere di quattro tipi. E’ il richiedente a decidere cosa fare”. La convenzione votata dal Consiglio Comunale stabiliva la cessione del 10% dell’area da destinare a parcheggio. Dopo l’approvazione del regolamento per la monetizzazione, la Giunta, su richiesta dell’interessato, concede la facoltà di monetizzare la cessione. “La giunta doveva solo decidere se concedere o meno, e rimettere gli atti conseguenziali all’ufficio. Il procedimento non era concluso, era facoltà del richiedente di decidere una delle quattro opzioni. Così, quando ha deciso per il verde pubblico, a procedimento ancora aperto, ho defalcato i costi per realizzare il parcheggio. Non potevo dire no”. In assenza di atti dirigenziali o della cessione dell’area, il procedimento, secondo Di Gregorio: “era ancora aperto e quindi la società poteva chiedere alla Giunta di usufruire della monetizzazione. Mi meraviglio che consiglieri comunali esperti non lo abbiano capito”.

Adriano Falanga