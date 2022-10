Angri. Il Comune proroga la scadenza del censimento cimiteriale

Il nuovo termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione concessionaria è stato fissato per la data del 31/03/2023

Avviso pubblico

Con avviso pubblico, a firma del sindaco Cosimo Ferraioli, il Comune di Angri comunica la proroga Censimento/riordino concessioni/anagrafica cimiteriale dei loculi e delle aree cimiteriali ubicate all’interno del Cimitero Comunale.

Proroga scadenza censimento cimiteriale

L ‘Amministrazione comunale dovendo procede alle attività di censimento/ riordino/ anagrafica cimiteriale di tutte le concessioni cimiteriali relative ai loculi e dalle aree cimiteriali ubicate nel Cimitero Comunale, attesa la necessità di confermarne/aggiornarne la titolarità, la cui precedente scadenza era stata fissata per la data del 31/10/2022, e considerato la mole di lavoro in essere ed al fine di ridurre il disagio dei cittadini chiamati a regolarizzare la propria posizione concessionaria, dispone la proroga della scadenza del censimento cimiteriale, il cui nuovo termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione concessionaria è stato fissato per la data del 31/03/2023

Contatti per chiarimenti

Per eventuali chiarimenti, ci si potrà rivolgere al Comune , al numero 08115168263, nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;

La modulistica

La modulistica atta al censimento e/o voltura della concessione , potrà essere reperita presso gli uffici del cimitero comunale o dal sito web dell’Ente comunale: www .comune.angri.sa.it;

Invio delle istanze

Le istanze, debitamente compilate in ogni loro punto e comprensive di tutti gli allegati richiesti , dovranno essere trasmesse all ‘ufficio protocollo del Comune di Angri , oppure in alternativa inviate a mezzo pec all’indirizzo comune.angri@legalmail.it o via mail all’ufficio tecnico all’indirizzo giuseppe.moscariello @comune.angri.sa.it.

Evitare inadempienze

Eventuali inadempienze potrebbero configurare lo stato di abbandono del manufatto funerario e la conseguente applicazione del Regolamento Cimiteriale Comunale (delibere di Giunta Comunale n. 331/2012, n. 39/2013, n. 50/2014 e n. 46/2016 e delibera di Giunta n . 4 del 26.01.2022).

Aldo Severino