Basket. Scafati senza il centesimo per fare l’euro, KO a Trento.

Una Givova sempre in gara non riesce a portare a casa i 2 punti dall'Alto Adige, decide un Flaccadori in formato MVP.

Flaccadori recupera, Henry no

Due dei potenziali grandi protagonisti della sfida della BLM Group Arena erano anche gli unici dubbi che Molin e Rossi portavano alla vigilia, esiti diversi per l’italiano (regolarmente in quintetto dopo l’assenza in EuroCup per un piccolo infortunio all’anca) e lo statunitense della Givova (rimasto a Scafati a causa del perdurare del suo problema al ginocchio sinistro). La Dolomiti Energia si presenta dunque col roster al completo, Givova senza Myke Henry ma con Stone e Logan in condizioni sempre migliori.

I quintetti

TRENTO: Spagnolo-Flaccadori-Lockett-Grazulis-Atkins

SCAFATI: Stone-Lamb-Ikangi-Pinkins-Thompson

Primo quarto

Partenza lenta di Scafati, dopo lo 0-2 di Lamb in penetrazione una difesa più che larga consente il 6-0 di mini-break di Trento, che ringrazia anche Stone per 2 palle perse non da lui. La classe dello stesso Stone rimette in partita Scafati, due cioccolatini per Thompson regalano la parità a quota 10 agli ospiti, minuto 5. Un Ikangi dannoso spezza il ritmo offensivo dei gialloblù, contro parziale di 4-0 e Trento rimette due possessi di vantaggio tra sé e la Givova. Due sono i possessi che servono a Diego Monaldi per piazzare due triple devastanti, il playmaker apriliano e capitan Rossato costringono Molin al primo timeout del match a 90″ dalla prima sirena, 16-18 Scafati. Terzo e quarto punto in post-basso di Toto Forray sanciscono la perfetta parità al 10′, 18-18.

Secondo quarto

Un Landi sempre più integrato all’interno degli schemi di coach Rossi inaugura la seconda frazione con uno stupendo canestro uscendo dai blocchi, capitan Rossato regala il più 4 ai viaggianti al 12′. Bianconeri che non si lasciano intimorire dalla difesa asfissiante dei campani e piazzano un nuovo break di 8-0 con le bombe di Grazulis e Crawford e la classe sopraffina di Atkins, 26-22 al 14′. Ancora Crawford ad allungare il parziale, Rossato spezza il ritmo trentino con una tripla importante, Flaccadori non fa attendere la risposta, sempre dall’arco, che riporta a +6 i padroni di casa al 16′. Sagra del tiro da 3, sempre Rossato a chiamare da una parte, sempre Flaccadori a rispondere dall’altra, 34-28 a 3 minuti dall’intervallo lungo. La difesa trentina alza l’intensità, ne escono soluzioni facili in attacco che portano la Dolomiti Energia al massimo vantaggio, 38-31 al 18′. Doron Lamb è in giornata, è lui a tenere in linea di galleggiamento la Givova, 39-36 a 47″ dal 20′. Rossato spende male il suo terzo fallo e manda Flaccadori in lunetta, Logan penetra e scarica per la tripla di Stone che vale il -2 scafatese, al rientro negli spogliatoi il tabellone di 41 Trento e 39 Scafati.

Terzo quarto

Alla ripresa delle operazioni coach Alessandro Rossi manda in campo le note liete italiane dei primi venti minuti, Monaldi, Rossato e Landi insieme a Lamb e Thompson. Le giocate difensive energiche degli italiani ed un Lamb ispirato la fanno da padrone, un facile appoggio di Thompson ed i punti undici e dodici di un Rossato indemoniato regalano il vantaggio (41-45) ai giallobleu. Il primo canestro di Trento del secondo tempo è un contropiede facile di Flaccadori al 24′, Thompson soffre Atkins a rimbalzo, proprio quest’ultimo impatta a quota 45 con 5′ da giocare per chiudere la terza frazione di gioco. And-one di Thompson, tripla da prof. del professor Logan, Atkins risponde colpo su colpo anche dai 6.75, Lamb fissa il punteggio sul 50-53 a 180″ dalla penultima sirena. La Givova perde l’occasione di allungare con Stone, Flaccadori segna dall’arco prima, Crawford in coast-to-coast mette la parola fine al terzo quarto, al 30′ Trento ancora avanti, 56-55.

Quarto quarto

Udom scatenato sui due lati del campo apre l’ultimo quarto con la tripla del +4, ma Scafati ha dalla sua un vero e proprio killer, due missili da oltre 7 metri in back to back di Logan riportano i gialloblù avanti, 59-61 al 33′. Spagnolo rientra e rimette in parità i giochi, attacchi che diventano sempre più sterili e punteggio che non si muove dal 61-61 a 5′ dal quarantesimo. Due minuti di follia vedono orrori più che errori da ambedue le parti, 64-63 Trento con un ispirato Grazulis a tenere davanti i suoi al 37′. In uscita dal timeout Flaccadori realizza una tripla da distanza siderale che sembra indirizzare definitivamente la gara in favore dei padroni di casa, 67-63 con 130″ da giocare. Logan si prende tutta Scafati sulle spalle, Landi lotta come un leone ma non basta, bomba di Forray a 60″ dalla fine che vale il 70-65 Dolomiti Energia. Lamb viene stoppato da Grazulis in penetrazione, Atkins conquista il suo terzo rimbalzo offensivo della sfida e subisce fallo, 1/2 dalla lunetta che vale il +6 a 26″ dallo scadere. Stone non ci sta e da quasi 9 metri brucia la retina, 71-68 a con 18″ ancora da giocare per chiudere la contesa. Logan manda in lunetta Flaccadori, MVP del match che chiude definitivamente i giochi proprio dalla linea della carità. Il finale è 75-68, Trento trova la terza vittoria della sua stagione, Scafati la quarta sconfitta in cinque partite. Domenica prossima, con ogni probabilità al PalaMangano per la prima volta in stagione, arriva Varese, Givova chiamata a vincere per riprendere il cammino verso la permanenza in LBA.

I tabellini

TRENTO: Forray 13, Flaccadori 18, Grazulis 9, Atkins 13, Lockett, Conti 2, Spagnolo 7, Udom 6, Crawford 7, Calamita n.e.

SCAFATI: Lamb 13, Pinkins, Landi 2, Logan 13, Stone 9, Thompson 9, De Laurentiis, Rossato 14, Monaldi 6, Ikangi 2.