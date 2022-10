Pagani. La promettente carriera del soprano lirico Iolanda Margherita Amato

Da vero soprano lirico qual è Iolanda Margherita Amato non ama il clamore, delicata come la sua voce, sembra il filo d’erba cresciuto silenziosamente in un prato.

La rivelazione Lirica

Da vero soprano lirico qual è Iolanda Margherita Amato non ama il clamore, delicata come la sua voce, sembra il filo d’erba cresciuto silenziosamente nel prato e di cui un bel giorno tutti si accorgono. Ha 33 anni ed è nata a Pagani dove ancora abita con la famiglia.

Gli inizi

Insieme al fratello Santolo, all’età di 10 anni, inizia lo studio della musica, del pianoforte e del solfeggio. Poi, lei ha scelto il canto lirico mentre il fratello si è specializzato come organista, compositore e Maestro di musica sacra. Iolanda Margherita Amato ha esordito nella Basilica di Sant’Alfonso Maria de’Liguori di Pagani, cantando nel coro polifonico Alfonsiano e nell’Orchestra Alfaterna diretta dal M° Padre Paolo Saturno. Questa prima esperienza musicale la portò ad esibirsi già in diverse chiese in Lombardia, Abruzzo, Campania, Lazio ed un po’ in giro ancora per l’Italia.

Gli studi

Diplomata al Liceo classico “G.B. Vico” di Nocera Inferiore è in possesso del certificato Trinity College e le manca poco per concludere gli studi giuridici, con indirizzo penalistico-forense, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Aveva sospeso il percorso universitario dopo essersi iscritta al Conservatorio, che ha portato brillantemente a termine. Il suo desiderio è studiare criminologia. Iolanda Margherita Amato fu ammessa al Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli, un luogo ricco di storia, in cui ha trascorso 5 anni intensi di studio, coronati da un titolo artistico conseguito con il massimo dei voti e con lode. Nel maggio del 2020, in piena pandemia, ha conseguito il diploma di primo livello in canto (il triennio), discutendo online la tesi. Anche il secondo livello (il biennio) è stato caratterizzato da molte restrizioni, ma non si è persa d’animo. Niente concerti, i teatri ancora chiusi o aperti con ingressi contingentati. Consolandosi col fatto di poter tornare in Conservatorio per continuare le lezioni di canto in presenza seppure dietro a dei grandi plexiglass. Nell’ottobre del 2021, è riuscita a terminare il suo percorso di studio in presenza, davanti alla sua famiglia, tutti con le mascherine “ma – dice commossa – con la gioia nel cuore di esserci riuscita nonostante le difficoltà del periodo straordinario che abbiamo vissuto”.

Il canto

Terminati gli studi al Conservatorio di Napoli continua a studiare canto sotto la guida del M° Maria Ercolano, partecipando al suo laboratorio di tecnica e interpretazione vocale presso il Centro di Musica Antica Pietà de’Turchini di Napoli.

Tutto ebbe inizio in una sera d’estate

Nel mese di Agosto di qualche anno fa, si recò in viaggio a Verona, insieme a suo fratello Santolo e a due care amiche. Tutti insieme andarono all’Arena di Verona per assistere a “l’Aida” di Giuseppe Verdi con la regia di Franco Zeffirelli. In quel momento quella musica, in maniera impetuosa, ha bussato alle porte del suo cuore. L’idea di cantare l’Opera, in prima persona, è stato – da allora – un pensiero felice e costante. Non le bastava più vivere la musica in maniera passiva, ma da protagonista. Iniziò ad approfondire il vasto repertorio operistico, facendo tappa fissa al Teatro San Carlo di Napoli.

I suoi modelli artistici

Maria Callas, Montserrat Caballé e Mariella Devia, Cecilia Bartoli, Anna Netrebko e Rosa Feola.

Tempo libero

Ama correre, fare trekking in montagna, osservare la natura, i fiori. “E’ di vitale importanza per me respirare la natura, stimola la mia arte e rasserena i miei pensieri. Mi alleno anche per il controllo della respirazione nel canto, per la postura e per un maggiore supporto muscolare”.

La famiglia

Non proviene da una famiglia di musicisti. Mamma Maria Luisa è stata docente di inglese e papà Italo docente di educazione tecnica.

Dove si è esibita

Si è esibita per la prima volta presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, sia durante alcune masterclass sia durante i concerti e in seguito presso il Teatro Antonio Niccolini dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli. A seguire Palazzo Zevallos Stigliano, al Teatrino di Corte del Palazzo Reale di Napoli, al Teatro di Corte della Reggia di Caserta, presso la chiesa di San Rocco a Chiaia e in diversi luoghi sacri. Nel 2019 si è classificata al secondo posto al Concorso Musicale Internazionale ”Francesco Cardaropoli” di Bracigliano. Ha partecipato alla Rassegna Musicale “CLASSICA ESTATE” presso Palazzo Vespoli a Massa Lubrense poi all’UNIMUSIC, il festival della musica e della cultura ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli. Ha preso parte a diversi concerti nella città di Torino presso la Chiesa della Gran Madre di Dio, al Santuario del Sacro Cuore di Maria e la Chiesa di San Giovanni Evangelista nota come S. Giovannino. Attualmente collabora con il coro Ensemble vocale di Napoli e il coro InCanto di Partenope.

La fede

“Molto, senza la fede non si arriva lontano. Infatti ho sempre parlato di un dono. Il canto per me è un dono ricevuto da Dio e avrei fatto un grande torto a Lui e a me se non l’avessi coltivato. Non a caso, da piccola, ho iniziato a cantare proprio in chiesa, dove ha preso piede l’amore per il canto che poi si è evoluto nei grandi teatri”.

Anna Villani