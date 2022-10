Pagani. Straordinari per il rilancio della Sam, ma è polemica

Pagani, l’inizio della nuova Sam targata Lucio D’Apolito si caratterizza per straordinari e duro lavoro, ma c’è la polemica da parte delle opposizioni. Era stata promessa la stretta su dipendenti e cantieri da parte dell’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Lello De Prisco rispetto lo stato della Sam, non soddisfacente nella gestione Giordano-Carpentieri.

Le parole di Sessa e Calce

Sono passate poche settimane dalla nomina pro tempore del comandante Lucio D’Apolito come commissario, ma per l’opposizione politica è già momento di valutazioni, tenendo conto di notizie e della brevità della carica. “Superminimo e 60 ore di straordinario mensili ad alcuni dipendenti. È cominciata, dunque, in questo modo, la stagione del Commissario Straordinario alla Sam.” hanno scritto sui social i consiglieri Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa in un comunicato nel quale vengono ripresi anche gli ultimi episodi di vandalismo e furti nei confronti della Sam:” Sa il nuovo commissario straordinario che c’è un Pef cui attenersi e che gli straordinari non possono essere erogati sic et simpliciter? Sa che ci sono dei servizi che non sono mai stati resi e che, quindi, devono essere restituiti dei soldi al Comune di Pagani? O si pensa che si può fare tutto? Da un tutore della legge ci aspettiamo rispetto delle regole, nessun favoritismo a dipendenti “amici degli amici”, nessun piano straordinari fatto ad hoc, rispetto dei costi del Piano del ciclo integrato dei rifiuti ed una raccolta differenziata degna di tale nome oltre all’erogazione di tutti i servizi che la Sam dovrebbe erogare (a partire dal diserbo). Noi, come sempre, non ci sottrarremo al ruolo di controllo”.

La difesa dell’amministrazione

L’ultima parte delle dichiarazioni hanno poi fatto molto discutere la maggioranza, estremamente arrabbiata per i presunti attacchi ad una figura di legalità come la guida del Comando della Polizia Locale di via Pittoni. L’amministrazione aveva già proclamato straordinari ed intensificazione del lavoro, programmazione portata avanti da D’Apolito che riceve il supporto in primo luogo del consigliere comunale delegato al personale Davide Nitto. “Non si possono fare insinuazioni del genere anche visti gli episodio che si stanno affrontando” spiega in sintesi l’esponente di maggioranza “Esprimo piena solidarietà al comandante al quale vorrei giungesse un messaggio forte e chiaro. Andiamo avanti in massima sinergia e non ci lasciamo intimidire da nessuno, Pagani ha bisogno di legalità e D’Apolito sta facendo un ottimo lavoro, specie se consideriamo i pochissimi strumenti che ha a disposizione per ovvi motivi”.