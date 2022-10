Prof ucciso. Bidello confessa: “Delitto per un prestito”

Il bidello ha ammesso di aver ucciso per la restituzione di una somma ricevuta in prestito

La confessione

Il bidello ha ammesso di aver ucciso, durante una lite per motivi economici e in particolare per la restituzione di una somma ricevuta in prestito, il professore di sostegno Marcello Toscano, all’interno della ex casa ora adibita a deposito, nella scuola Marino Guarano di Melito.

La svolta

La svolta – come raccontano il Mattino e la Repubblica Napoli – durante un interrogatorio davanti al pm della Procura di Napoli Nord dell’uomo indagato per l’omicidio avvenuto il 27 settembre scorso, il bidello G. P. di 54 anni, recluso nel carcere di Poggioreale a Napoli.

Il delitto