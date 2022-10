Salerno. Rapina armata in supermercato, ferito dipendente nocerino

Terrore per un giovane dipendente

Attimi di terrore ieri sera a Pastena, in via Rocco Cocchia, dove all’interno di un supermercato ha fatto irruzione un uomo a volto coperto e arma in pugno come riportato da Rtalive. Ad avere la peggio un giovane dipendente di 26 anni originario di Nocera Inferiore ma che vive a Bracigliano.

La rapina

Il ragazzo è stato colpito alla testa e obbligato a consegnare l’incasso al malvivente che, dopo la rapina si è fatto consegnare anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza, per poi dileguarsi senza lasciare tracce.

Le indagini

Allertate le forze dell’ordine che prontamente si sono recate nell’attività commerciale per i rilievi del caso e per ascoltare la testimonianza della vittima affidata alle cure dei sanitari per le ferite riportate che, fortunatamente non destano preoccupazione.

Rosa Doberdò