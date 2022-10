Sarno. Tributi stangata in arrivo con sollecito di pagamento (video)

Sarno. Tributi stangata in arrivo in arrivo per un sarnese su due. L’Ente di Palazzo San Francesco, ha emesso 15mila solleciti di pagamento e accertamento

Sarno. Tributi stangata in arrivo con sollecito di pagamento

Stangata in arrivo per un sarnese su due. L’Ente di Palazzo San Francesco, mediante una ditta privata, ha infatti emesso 15mila solleciti di pagamento e accertamento per IMU, Tari e Tasi relativi al 2017. Il provvedimento, dunque, è stato messo in atto per evitare la decadenza degli atti tributari, prevista per il prossimo 31 dicembre.













Altri provvedimenti di sollecito

Proprio in queste settimane, inoltre, il Comune di Sarno ha proceduto, sempre mediante azienda privata, alla notifica delle quote da corrispondere per ciò che concerne la Tassa sui rifiuti solidi urbani del 2020.











A questi solleciti, inoltre, si aggiungono anche quelli che riguardano i tributi locali che afferiscono agli anni 2012, 2013 e 2014.

Il servizio è di Carmela Landino