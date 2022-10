Scafati. Il commosso addio di Don Giovanni: “vi ho amati tutti”

“Vi ho amato tutti, sono uno di voi”. E’ con una dichiarazione d’amore per la “sua” Scafati, che Don Giovanni De Riggi si congeda dalla guida pastorale della Chiesa Patronale di Santa Maria Delle Vergini. “Non posso andar via senza volgere ancora una volta i miei occhi sui luoghi di questa città che, in questi lunghi anni, mi sono divenuti familiari”. E’ commosso il saluto che Don Giovanni De Riggi pone agli scafatesi durante l’ultima eucaristia celebrata nella parrocchia di Santa Maria Delle Vergini. “Non posso partire senza, anche se per un attimo, pensare a quanti ho incontrato durante questo tempo carico di eventi e di grazie. Non posso non ricordare coloro che non sono più tra noi che ho conosciuto e amato” ricorda, in una celebrazione più volte interrotta dalla commozione e dagli applausi. A pochi anni dalla sua ordinazione sacerdotale, De Riggi arrivò a Scafati 26 anni fa, quando di anni ne aveva appena 29. Da allora ha guidato la chiesa patronale diventando nel tempo un riferimento spirituale ma anche sociale e sotto certi aspetti “politico”, considerata la sua profonda passione e conoscenza della città di Scafati. Impegnato a divulgare sia il Vangelo che a sostenere la città, attraverso la narrazione e la promozione dell’ultra secolare legame che la città ha con la sua Santa Protettrice. E’ stato lui a volere i recenti lavori di restauro della statua, ed è stato sempre lui a ricostruire e riqualificare l’adiacente sala Don Bosco, costruita dal compianto Don Cannavacciuolo, alla cui persona è oggi associata la figura carismatica di Don Giovanni. Davanti ad una chiesa gremita e commossa, il saluto alla sua comunità parrocchiale e la consegna del timone a Don Gennaro Romano, ex rettore del seminario di Nola. Il Vescovo di Nola Monsignor Francesco Marino ha voluto il prelato alla guida della chiesa di San Felice a Cimitile. Un complesso storicamente importante per la diocesi di Nola: “vero patrimonio religioso e culturale della nostra diocesi”. “Non posso andare via senza dire a te, Scafati, bella e martoriata città, che ho cercato con tutto me stesso di amarti facendoti dono di ciò che più mi sta a cuore: il Signore Gesù”. Lascia un libro Don Giovanni: “Ne è passata acqua sotto al ponte”, testimonianza storica dei suoi oltre 25 anni di permanenza in città. Migliaia i messaggi di saluto, tra i quali quello del sindaco Cristoforo Salvati, presente ieri sera con l’amministrazione comunale. Con lui il Gonfalone istituzionale. “Ha vissuto tutti i momenti di questa città dalla sua venuta con passione e sentimento, dando un grande impulso alle attività sociali della Chiesa e lascia un grande vuoto anche alla luce della sua personalità umana – le parole del primo cittadino – Lo ringrazio a nome mio e della mia comunità per gli anni del suo impegno ecclesiale per Scafati e gli auguro un prossimo futuro ricco di fede e di calore umano”. Venerdi 4 novembre Don Gennaro Romano si insedierà ufficialmente nella Chiesa Madre, voluta dagli scafatesi sul finire del 1400 e dedicata da sempre a Maria Delle Vergini.

Adriano Falanga