Sport. Niente terza vittoria consecutiva per l’US Angri, 1-1 contro il Lupa Frascati

Non riesce il tris all’Us Angri contro il Lupa Frascati, ma l’1-1 finale nasconde una grande reazione della squadra di mister Sanchez, in inferiorità numerica per circa mezz’ora. Nonostante un primo tempo horror tra episodi e centrocampo in perenne ritardo, il cavallino riesce nel secondo tempo in 10 contro 11 a recuperare il match mettendo ulteriore fieno in cascina nel girone G di serie D.

La prima frazione

Primo tempo al “Novi” che inizia secondo previsioni, con i grigiorossi che provano a palleggiare nel pressing forsennato del Frascati, bravi a fuggire dopo subito alle spalle della difesa avversaria. All’ottavo minuto episodio destinato a fare moviola: Gemmi attera in area rigore su un cross tagliato rasoterra, per gli spalti è il numero 21 a cadere su Alfano, ma per l’arbitro Kovacevic è danno procurato e penalty per i romani. Si presenta Frulla sul dischetto ma è bravissimo Bellarosa ad intercettare il tiro sulla sua destra e a fare suo il pallone in un secondo tempo. Il portiere angrese è bravo a tenere in galla i suoi in diversi occasioni, ipnotizzando Sabatini e D’Angelo, quest’ultimo anche sfortunato con una traversa al minuto 40. La Lupa passa poi avanti con un altro episodio molto dubbio, con Senesi che da fuori area fa partire un tiro ribattuto da Leone, per l’arbitro c’è deviazione con il braccio e secondo penalty per i romani della giornata, stavolta trasformato da D’Angelo. Per Leone danno e beffa: non solo rigore dubbio, ma anche seconda ammonizione che costringe la squadra di casa in 10 dopo il primo giallo a centrocampo intorno al trentesimo.

La reazione

Il secondo tempo inizia sotto il segno di una botta difficile da digerire, ma Sanchez sistema la squadra con l’ingresso di Fabiano che permette al centrocampo di prendere fiato e di non farsi sopraffare dai romani, che provano a spingere ma perdono il mordente visto nella prima frazione. I grigiorossi hanno così possibilità di sfruttare la tensione calata su calcio piazzato, ed è bravissimo Varsi al 16’ su corner a trovare sul primo palo Celiento, che con una girata da 9 insacca e pareggia. La partita rimane rude sul piano fisico, ma stavolta a cedere al secondo cartellino giallo è la Lupa Frascati, che gioca l’ultima quarto d’ora in dieci dopo la doppia ammonizione nel giro di 5 minuti di Sabatini. La partita non riserva particolari emozioni fino a fine match, merito di un Angri che anche nella stanchezza è rimasto ordinato non concedendo praticamente quasi nulla.

Le parole di Mister Sanchez

“Sono orgoglioso di questi ragazzi che sono stati tutti i novanta minuti sul pezzo nonostante quella paura intrinseca di deludere che si portano con loro e che devo eliminare” ha commentato Mister Sanchez a fine match “La squadra non ha reagito mentalmente nel secondo tempo, ha semplicemente trovato una dimensione congeniale che ha permesso di creare l’occasione da pareggio e subire poco”.

Il tabellino

Angri (4-3-3)

Bellarosa; Riccio; Pagano; Alfano; Liguoro; Leone; Vitiello (5’st Samb); De Rosa (8’st Giordano); Varsi; Manfrellotti (1’st Fabiano); Celiento. Panchina: Esposito, Cassata, Casillo, Samb, Maranzino, Strianese, Palladino. Allenatore: Luigi Sanchez

Lupa Frascati (3-5-2)

Casagrande; Frosali; Paolelli (14’st Tamburlani); Rufo; Ferraro; Ruggeri; Gemmi; Frulla; Sabatini; Senesi; D’Angelo. Panchina: Palmieri, Marras, Muzzi, Flores, , Pompili, Traditi, Corradini, Tordella. Allenatore: Roberto Chiappara

Arbitro: David Kovacevic di Arco Riva. Assistenti. Alessandro Tangaro di Molfetta, Danilo D’Ambrosio di Molfetta

Reti: D’Angelo (R) 44’pt, Celiento 16’st

Ammoniti: Paolelli (F), Vitiello (A), De Rosa (A), Pagano (A) Espulsioni: Leone (A), Sabatini (F).Calci D’angolo: 4-3. Recupero: 1’pt, 5’st