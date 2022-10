Angri. Orari straordinari del cimitero comunale per commemorazione defunti

Come ogni anno nei giorni della Commemorazione dei Defunti, l’1 e il 2 Novembre, il cimitero di Angri sarà oggetto della visita dei cittadini angresi e non, per ricordare i propri cari.

Considerato il notevole afflusso di visitatori, così come negli anni precedenti, abbiamo ritenuto opportuno ampliare l’orario di accesso al pubblico e di sospendere tutte le attività edilizie in atto, fatta eccezione per quelle strettamente connesse alla tumulazione dei defunti.

L’apertura al pubblico del cimitero comunale di Angri sarà, quindi, così articolata: MARTEDÌ 1 NOVEMBRE dalle 07:30 a mezzanotte – MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE dalle 07:30 alle 20:00.

Rosa Doberdò