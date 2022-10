Fisciano. Bimba precipitata dal terzo piano, arrestato il padre

La svolta

I carabinieri hanno arrestato il padre della bimba di due anni che è precipitata dal balcone al terzo piano di una palazzina di Fisciano. Lo si apprende da fonti investigative, come riportato dall’Ansa.

La ricostruzione

Nella mattinata di ieri una bimba di soli due anni è precipitata dalla finestra della sua abitazione, al terzo piano di una palazzina a Corso San Vincenzo, come riferito da Telecolore. La piccola si è miracolosamente salvata nonostante il volo di diversi metri che è stato attutito da una recinzione in ferro presente nell’edificio sottostante.

Salva per miracolo

Prontamente soccorsa dai sanitari è stata trasportata in un primo momento all’ospedale di Salerno e poi al Santobono di Napoli. Dalle prime informazioni dei sanitari la bimba, che presenta diverse fratture ed escoriazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento non è stata ancora stabilita l’esatta dinamica dell’accaduto.

Rosa Doberdò