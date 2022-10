Il fatto. Coppia Aggredita e rapinata nei pressi del cimitero

Aggrediti e rapinati nei pressi del cimitero. Una coppia di fidanzatini si era appartata per alcuni momenti d’intimità non tenendo conto del luogo insicuro. E’ l’ennesima notte di violenza nell’hinterland di Napoli. La scorsa alle 4.30 circa a Qualiano i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono dovuti intervenire a via del Cimitero a soccorso di una coppia di fidanzatini che si erano appartati.













La ricostruzione dei fatti

I due giovani sono stati rapinati da tre individui che dopo essere stati minacciati con una spranga in ferro si facevano consegnare danaro ed effetti personali per poi dileguarsi. Da una prima ricostruzione i tre dopo essersi avvicinati all’auto dei due fidanzati bloccavano ogni possibile via di fuga compiendo l’atto criminoso. Lo riporta “Internapoli”.

ReCro