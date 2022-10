Sarno. La Cestistica sarnese riporta il basket in città

Prima in casa per la Cestistica Sarnese che, al Palafinamore, ha affrontato il primo match casalingo contro la Twist Cava Basket.

Sarno. Prima in casa per la Cestistica Sarnese che, al Palafinamore, ha affrontato il primo match casalingo contro la Twist Cava Basket.

Il match in casa

Il match si è concluso con 52 punti per la Cestistica Sarnese e 62 per gli ospiti e, a fare la differenza, qualche piccolo errore in attacco, che è costato ai padroni di casa la sconfitta, nonostante le brillanti prestazioni di Diop e Peluso, i quali avevano persino lasciato sperare in una rimonta.

Nonostante la sconfitta però, i ragazzi del coach Enrico Cirillo sono già proiettati ai prossimi incontri, previsti per il prossimo tre novembre e per domenica sei, sempre presso il palazzetto dello sport della città dei Sarrastri.

Le dichiarazioni del presidente Dolgetta

“Sono sicuro che faremo molto meglio nei prossimi incontri – ha detto il numero uno della società che milita nel campionato di serie C Silver Campania, Ferdinando Dolgetta – e sono certo che, come sempre mister Cirillo farà un ottimo lavoro”.

La nascita del progetto

Per ciò che concerne invece la nascita della nuova società di basket che rappresenta la città di Sarno, il presidente racconta che “Il progetto della Cestistica Sarnese nasce nel 2019 quasi per gioco. Proposi di fare una squadra di basket principalmente per divertimento. Iniziammo con il campionato di promozione, l’anno successivo la nostra squadra approdò in serie D, ma le competizioni furono interrotte a causa della pandemia. L’anno scorso invece, insieme alla Virtus Arechi Salerno, della quale sono uno dei dirigenti, decidemmo di avviare la Cestistica sarnese in serie C, anche attraverso un progetto che andasse a coinvolgere i giovani. Al momento, tuttavia, la squadra della nostra città può godere anche dell’aiuto di cestisti che provengono dalla Under 19 della squadra del capoluogo, ma anche di alcuni giocatori “senior”.

Carmela Landino