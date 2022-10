Schiaffeggia la compagna in strada, denunciato dai vigili

Colto sul fatto

Ha tirato uno schiaffo a una donna in strada ma non si è accorto della presenza degli agenti della Polizia Locale impegnati in un servizio anticrimine. E’ successo ieri a Mondragone, in provincia di Caserta, dove gli agenti della Polizia Locale, coordinata dal comandante David Bonuglia, come riferito dall’Ansa, hanno denunciato A. D. A. per lesioni e violenza privata aggravata dai futili motivi.

Denunciato

L’uomo è stato sorpreso dai poliziotti in viale Margherita durante un servizio predisposto per fronteggiare i reati predatori.