Agro. Culto dei defunti: “Celeste corrispondenza degli amorosi sensi” (video)

Agro. Culto dei defunti: “Celeste corrispondenza degli amorosi sensi”

La commemorazione i defunti ritorna a essere un momento di grande emozione anche nell’agro. Liberati dalle misure preventive anti COVID, questo è il primo anno che i cimiteri dell’agro resteranno aperti al culto senza particolari misure preventive anti contagio. Si torna a stringersi idealmente con i propri cari scomparsi. Molti camposanti dell’agro sono stati rimessi a punto proprio per questa solenne occasione.

Vicini ai propri cari

I cancelli dei cimiteri accoglieranno una folla desiderosa di vivere qualche istante vicino ai propri cari defunti, tra una preghiera e l’omaggio di un fiore illuminato dalle lampade votive, antica usanza per ricordare che non c’è più. Riprendono processioni e cortei istituzionali, fitto è il calendario religioso delle liturgie.













Eventi e riti

Non mancano in questi due giorni solenni dell’avvento della celebrazione dei defunti, e di Ognissanti, le tradizioni e i riti tramandati da generazioni. Riti per ricordare l’assenza dei propri cari, invocativi, ospitali. Si tramanda che nella notte antecedente la celebrazione dei defunti, questi in silenzio attraversano in processione i luoghi vissuti fino a stazionare nei pressi delle loro dimore, dove i loro cari lascerebbero ristori per loro. Usanze che tengono in vita le persone più care oltre gli spazi fisici dei cimiteri.

Il servizio è di Aldo Severino