Pagani. Promosso un avviso pubblico per eventi natalizi

Il Comune di Pagani, intende promuovere un Avviso Pubblico con cui acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’individuazione di iniziative artistico – culturali, ludico – ricreative da inserire nel Cartellone “Eventi Natale 2022”, coerenti con le manifestazioni natalizie, indicativamente previsto a partire dai primi giorni di dicembre fino alla fine delle festività natalizie.

L’iniziativa promossa dall’assessore Oliva

L’assessore delegata Valentina Oliva, che ha promosso l’iniziativa, invita gli interessati a presentare proposte formulate con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale, artistico e turistico attraverso la valorizzazione delle varie forme d’arte in grado di coinvolgere tutte le fasce di pubblico; Musica, concerti, valorizzazione dell’attività musicale locale; Teatro, cabaret, intrattenimento, animazione; Mostre, esposizioni; Enogastronomia; Danza e quant’altro.













L’invito

L’assessore Oliva, da sempre promotrice di analoghe azioni, sottolinea che si intendono valorizzare le proposte presentate dai vari soggetti nell’ottica di promuovere e rendere viva e culturalmente stimolante la Città.











Nessun impegno

Le proposte pervenute non costituiranno alcun impegno per l’Amministrazione Comunale, la quale, le esaminerà in relazione alle proprie necessità, rimanendo insindacabilmente libera nelle scelte.











Le spese organizzative

Le spese organizzative, di gestione e promozione della manifestazione sono da intendersi a completo carico dei soggetti proponenti. Gli operatori interessati potranno compilare l’istanza attraverso il format allegato A) al presente Avviso di esplorazione per l’acquisizione di manifestazione d’interesse “Proposta iniziativa di natura artistica e ricreativa per Natale 2022”, accompagnate dal documento di riconoscimento del soggetto singolo o del legale rappresentante legale del soggetto associato e dovrà essere consegnata al protocollo Generale del Comune di Pagani o inoltrato a mezzo PEC: protocollo@comunedipagani.legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 novembre 2022.