Maiori. Droga negli alloggi dello staff di produzione del film “The Equalizer”, 2 arresti

Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi negli alloggi dello staff di produzione del film “The Equalizer 3” con protagonista Denzel Washington, le cui riprese sono in corso di svolgimento in Costiera Amalfitana.

Perquisite le camere d’albergo in cui pernottano operatori, attrezzisti, fonici e addetti al catering impegnati sul set. Battuta a tappeto l’area del porto turistico dov’è concentrata tutta la logistica.

Come scrive il “Quotidiano della Costiera” i militari diretti dal capitano Umberto D’Angelantonio hanno rinvenuto 120 grammi di cocaina ben occultata in una camera. Tratti in arresto due addetti al catering, romani, entrambi over 30, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Scene da film vero, con i due portati a bordo delle gazzelle a sirene spiegate presso i locali della Compagnia di Amalfi. Interrogati e, espletate le formalità di rito, sono stati ristretti ai domiciliari presso la struttura alberghiera di Maiori in cui alloggiano, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’altra sera la morte improvvisa del responsabile del catering, B.M., romano di 55 anni, avvenuta intorno alle 21.00 all’uscita di un pub di fronte al porto di Maiori. Un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. In tasca l’uomo aveva alcune dosi di cocaina. Ascoltata la moglie, presente al momento del malore, ha confermato che suo marito soffriva di patologie cardiocircolatorie.

Sempre l’altra sera i Carabinieri, durante un regolare posto di controllo, hanno fermato un altro componente dello staff di produzione con modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che non gli ha risparmiato, però, il ritiro della patente di guida. E ieri pomeriggio il blitz.

Rosa Doberdò