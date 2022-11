Scafati. L’odissea di due ragazze disabili: “escluse da tutto”

“Non cerchiamo soldi e compassione, ma solo servizi per tenere impegnate le ragazze”. E’ un appello dignitoso e di civiltà quello lanciato da Emilia Sicignano e Silvana Picone, mamme di due ragazze disabili, entrambe di nome Rita. Oltre a portarsi dietro le palesi difficoltà dovute alle loro condizioni fisiche e di salute, le due ragazze sono costrette anche a fare i conti con l’assenza di servizi che possano permettere loro di stare con i coetanei. Socializzare e interagire, così da riuscire a tenerle impegnate e stimolare le loro capacità, che non passano necessariamente attraverso le “ordinarie” attività svolte da ragazzi non portatori di handicap. Rita, figlia di Silvana, ha 21 anni. E’ ipovedente e purtroppo afflitta da diverse patologie che rendono precarie le sue condizioni di salute. Ciò nonostante, la famiglia è stretta attorno a lei, facendo tutto il possibile per renderle meno difficoltosa la vita. Non è facile, in assenza di strutture e servizi che possano permetterle una qualità della vita più sopportabile e soprattutto un livello accettabile di socializzazione. “Rita a giorni alterni, da quando aveva 8 anni, deve fare la dialisi al Santobono di Napoli”. Vuol dire accompagnarla almeno quattro volte a settimane, oltre sessanta chilometri e mezza giornata sottratta al lavoro, completamente a carico della famiglia. “Non ci pesa il sacrificio economico, non chiediamo e non vogliamo soldi – spiegano Silvana e il marito Daniele – ci spiace però che nostra figlia una volta ritornata a casa sia costretta a rimanere sola, senza poter svolgere attività che potrebbero stimolarla e renderla più attiva”. Come ad esempio l’uso di computer, o anche il disegno, la musica, il fai da te. Attività che purtroppo sia l’Asl che i servizi sociali comunali non hanno mai attivato. Non solo, la famiglia Picone è costretta anche, da cinque anni, a comprare i pannolini nonostante la ragazza ne abbia pieno diritto. “Dicono che non si trova la sua misura – spiegano i genitori – quando invece noi li compriamo regolarmente in una comune merceria a due passi da casa”. Emilia è mamma di Rita, 29 anni, costretta su di una sedia a rotelle e non vedente. Anche lei compra una parte dei pannolini, perché quelli forniti dall’Asl non bastano. Ma anche Emilia l’unica cosa che chiede sono servizi di svago e supporto che possano tenere impegnata in una comunità di ragazzi sua figlia. Entrambe iscritte all’Unione Nazionale Ciechi, le ragazze vengono sistematicamente tenute fuori dalle diverse “gite” che l’associazione organizza per i suoi iscritti. “Perché non viene mai prenotato un bus idoneo al trasporto di disabili in carrozzina – spiega Emilia – e così mia figlia ogni volta deve restare fuori. Non è giusto. Noi non chiediamo null’altro che vederle impegnate in attività che possano permettere loro di socializzare e sentirsi parte di una comunità, e non escluse”. Attività che purtroppo nessuno, tra Istituzioni e associazioni, riesce a garantire.

Adriano Falanga