Castel San Giorgio. Rissa per futili motivi, cinque misure cautelari

Cinque misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani coinvolti in una rissa a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, nello scorso mese di marzo. Le hanno eseguite i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino nei Comuni di Roccapiemonte, Castel San Giorgio, Mercato San Severino e Bracigliano. La lite per futili motivi avvenne presso un locale di Castel San Giorgio e uno dei ragazzi, raggiunto da una coltellata, fu ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Mercato San Severino.

Le misure sono contenute in un’ordinanza scaturita dalle indagini eseguite dai carabinieri della stazione di Castel San Giorgio che, coordinati dalla procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno acquisito e analizzato tutti i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dove si è verificata la rissa, sentendo numerosi testimoni.

Per uno dei giovani, sottoposto agli arresti domiciliari, l’accusa è di tentato omicidio; agli altri, sottoposti all’obbligo di dimora nel Comune di residenza, viene contestato il reato di rissa aggravata.

Rosa Doberdò

Fonte Rainews.it