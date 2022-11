Salernitano. Lavoro: un grande boom per i Green Jobs (video)

I “green jobs” ovvero i lavori applicati a tecnologie e prodotti green. Sono oltre 26mila le assunzioni nelle aziende derivanti dalla green economy nella provincia di Salerno che si piazza nella top 20 delle provincie italiane, precisamente al 15esimo posto, per numero di contratti relativi a “green jobs” e relativa incidenza sul totale delle assunzioni.

Il dato

Il dato emerge dal tredicesimo rapporto GreenItaly realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, con la collaborazione del Centro Studi Tagliacarne. Scendendo nei particolari, nel Salernitano – in valore assoluto – le assunzioni nelle aziende derivanti dalla green economy sono 26.260. A dare slancio al settore verde anche la predominanza italiana come distretto biologico più grande d’Europa. Anche nel mondo dell’edilizia, come evidenziano i dati degli investimenti, è forte la spinta alla sostenibilità. Gli incentivi fiscali e bonus statali hanno fatto registrare una crescita degli investimenti.











Altri comparti

Il comparto arredo – casa si conferma fortemente attiva sul tema sostenibilità: il 95% del legno viene riciclato per produrre pannelli per l’arredo. Nella meccanica forte il rischio di approvvigionamento delle materie prime critiche di cui l’Italia è fortemente dipendente dall’estero, quindi si cercano soluzioni per allungare la vita utile dei macchinari, recuperare materiali per dare loro nuova utilità nel settore, digitalizzare ed efficientare i processi.

Il servizio è di Aldo Severino