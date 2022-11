Sarno. Al via i lavori di messa in sicurezza idrica dei sottopassaggi ferroviari

Impianti di sollevamento dei reflui nei sottopassaggi ferroviari in crisi, il comune di Sarno sugli scudi con interventi di riqualificazione strutturale. Un intervento di poco più di diecimila euro per rimettere in ottime condizioni strumenti importanti contro le piogge invernali, questa la novità dall’amministrazione del sindaco Giuseppe Canfora scatenata nelle ultime settimane nelle opere di messa in sicurezza idrogeologica del territorio.

I lavori al sottopasso

L’ultimo atto della serie in aggiornamento riguarda la programmazione di interventi relativi a tutti i sottopassi ferroviari del territorio sarnese, da Lavorate fino a Corso Vittorio Emanuele, ultimamente sotto stress in occasione di precipitazione piovose. Dei tecnici specifici hanno potuto appurare come all’interno dei sottopassi i relativi impianti di sollevamento delle acque siano in condizioni estremamente critiche che necessitavano interventi urgenti. In particolare, i tecnici hanno denunciato come le tubazioni di pompaggio si siano gradualmente assottigliate dovute ad ossidazioni andate avanti da circa quarant’anni, quando vennero costruite. Una manutenzione necessaria anche visto lo stato pessimo di galleggianti e di vari altri componenti da sostituire che condizionano pesantemente il lavoro di pompaggio delle acque meteoriche, con i conseguenti rischi per la popolazione.

Robustelli: “Corsa contro il tempo”

Un lavoro estremamente tecnico ma non dispendioso, con la ditta appaltatrice che si è aggiudicata i lavori di messa in sicurezza dei vari sottopassaggi ferroviari per 10 614 euro. “Sono interventi urgenti e necessari per affrontare le piogge in arrivo, che ci preoccupano molto come amministrazione vista la situazione climatica” spiega l’assessore all’ambiente nonché vicesindaco Roberto Robustelli “Purtroppo dobbiamo fronteggiare piogge molto meno frequenti ma molto più forti nelle precipitazioni, con vere e proprie bombe d’acqua che per essere gestite hanno bisogno di infrastrutture al massimo delle proprie potenzialità” concludendo “Nelle ultime settimane ci siamo attivati tanto in questo senso. Nell’ultimo mese e mezzo i terreni si sono inariditi per il clima, diventando secchi e pericolosi. Sta a noi proteggerci sapendo che può bastare”.