Sarno. Nessun miglioramento per il “Villa Malta”

Sarno. Nonostante alcuni spiragli avessero lasciato ben sperare per le sorti del “Martiri del Villa Malta” di Sarno, sembra che, ad oggi, non siano previsi altri miglioramenti che coinvolgano il nosocomio.

Le promesse

Sono infatti andate in fumo tutte le promesse fatte fino a qualche tempo fa, ed anche per ciò che concerne l’arrivo di nuovi specialisti, che avrebbero dovuto collaborare con le professionalità che operano nelle diverse divisioni, sembra non aver avuto alcun seguito.

Nessuna risposta alle richieste del comitato

Nessuna risposta anche da parte del primo cittadino, Giuseppe Canfora, il quale rappresenta la massima autorità sanitaria all’interno del perimetro del territorio sarnese.

Qualche settimana fa, infatti, il comitato “Insieme per la salute” – Sarno aveva scritto, oltre che al Presidente della V Commissione Sanità presso l’Ente regionale ed al Direttore Generale della ASL Salerno, anche al sindaco della città dei Sarrastri, senza ottenere tuttavia alcuna risposta.

La situazione rimane invariata

Rimangono dunque invariate le condizioni dei reparti nei quali il personale, pur di garantire quei servizi essenziali, si sottopone a massacranti turni di lavoro.

