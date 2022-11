Maltempo. Allerta meteo gialla prorogata su tutta la Campania

La Protezione Civile ha prorogato l'avviso di allerta meteo fino alle 23.59 di sabato 5 novembre. Intanto oggi pomeriggio bombe d’acqua hanno letteralmente messo in ginocchio interi territori. Particolarmente colpita la zona del vesuviano.

La Protezione Civile ha prorogato l’avviso di allerta meteo fino alle 23.59 di sabato sui settori centro meridionali della Campania e, in particolare, sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piano Sele e Alto Cilento), zona 7 (Tanagro), zona 8 (Basso Cilento).

La perturbazione continuerà ad insistere sui settori centro-meridionali della regione portando precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti-settentrionali e mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte.

La Protezione civile regionale raccomanda di prestare attenzione, anche in assenza di precipitazioni, ai fenomeni connessi ad un rischio idrogeologico localizzato in particolare sulle zone 3 e 5 dove potrebbero ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamenti, allagamenti e caduta massi anche senza pioggia.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di avere la massima attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico derivante dai temporali, sia in ordine alle sollecitazioni dei venti.

Intanto oggi si sono registrati danni e allagamenti un po’ dappertutto. Segnalate bombe d’acqua nel pomeriggio che hanno letteralmente messo in ginocchio interi territori. Particolarmente colpita la zona del vesuviano, con i comuni alle falde del Vesuvio e del Monte Somma completamente allagati e sotto una tempesta di fulmini.

La grande quantità di pioggia precipitata in pochi minuti ha creato dei veri e proprio fiumi di che dal Vesuvio si sono riversati a Torre del Greco, Ercolano, Portici e Torre Annunziata.

Nubifragio anche in Irpinia. A Montella, dove è in corso la Sagra della Castagna, fiumi di fango hanno invaso le vie della città, trascinando via anche i gazebo e le strutture della festa.

Centinaia di automobilisti intrappolati per ore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno a causa di una bomba d’acqua che si è abbattuta sul territorio di Mercato San Severino. Si è formata una coda di almeno dieci chilometri, in direzione Salerno, a partire da Solofra.

Il tempo e le previsioni non promettono nulla di buono si consiglia di fare molta attenzione.

Aldo Severino