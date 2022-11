Sarno. Gestione pubblicitaria, parla Annunziata

Sarno. Affidamento e gestione della pubblicità, degli sponsor e delle comunicazioni di pubblica utilità nella città dei Sarrastri.

La gestione delle pubblicità

La società che gestisce tali attività sul territorio sarnese, in base a quanto stipulato, avrebbe dovuto provvedere alla sola installazione della transenne pedonali, e non alla gestione delle comunicazioni.

Le dichiarazioni di Franco Annunziata

A descrivere questa situazione è Franco Annunziata, esponente di Forza Italia.

“La società in questione aveva, in base al contratto, il solo obbligo di installare 60 transenne pedonali, ma non il privilegio di gestirne la pubblicità – ha detto l’esponente del partito di Silvio Berlusconi. Mi chiedo come sia stato possibile ciò e, se l’azienda salernitana avesse facoltà, eventualmente riportate nel contratto sottoscritto, di gestire anche le campagne di pubblicità”.

Carmela Landino