Sarno in Azione. Lavorare sul rilancio della città

Sarno. Valorizzazione ambientale ed agricola, questa la proposta che il Terzo Polo avanza per la città dei Sarrastri.

Il progetto di valorizzazione di Azione

Secondo quanto fa sapere infatti Sarno in Azione, una accorta opera di valorizzazione delle terre estremamente fertili che compongono l’Agro sarnese – nocerino, possono rappresentare un collante anche con gli imprenditori che operano in tale settore e che, molto spesso, vengono lasciati soli.

La programmazione

Partendo allora da una seria attività di programmazione, e dunque anche da una prospettiva a lungo termine, di ciò che la città avrebbe dovuto essere, secondo una delle sue principali vocazioni, ci si dovrà rimboccare le maniche affinché Sarno, così come in passato, possa ritornare ad essere un riferimento per i centri viciniori; situazione questa, che ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo ed al benessere della cittadina, ormai molti anni fa.

La necessità di fare rete

Nonostante i ricordi del passato, tuttavia, la città che sorge ai piedi del Monte Saro ad oggi appare come un centro isolato, ravvivato solamente durante quelle poche manifestazioni “spot” che, di fatto non portano alcun beneficio sul lungo periodo.

E’ per questa ragione che, anche per ciò che concerne la politica, si deve lavorare affinché la concordia, su ogni piano, possa apportare tutti i giovamenti di cui Sarno ha bisogno.

Carmela Landino