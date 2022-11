Sarno. Rubata la corona d’argento della Beata Vergine Maria

La statua in via San Giovanni fu installata dalla comunità locale, ora il caso è al vaglio degli inquirenti per capire movente e colpevoli

Sarno continua ad essere luogo di vili episodi di cronaca, che non risparmiano neanche le figure sante. Nella mattinata di giovedì 3 novembre la comunità di via San Giovanni si è svegliata sbigottita dopo il furto subito nella notte della corona d’argento indossata dalla statua della Beata Vergine Maria presente all’interno dello spiazzale.

Un simbolo della comunità

La figura votiva non vive di una storia di lunga tradizione, venendo installata nel 2009 da parte dei cittadini del borgo, che hanno in questi anni curato la Vergine come elemento simbolico del quartiere. Una forte manifestazione di fede oltraggiata da qualche delinquente, l’ennesimo in azione nelle ultime settimane nel territorio sarnese, che vive un’emergenza quanto mai reale. A due passi dalla statua lo scorso 30 Settembre furono fatti partire nei confronti di un noto bar ben due colpi di pistola, che sconvolsero non poco in quel caso la comunità sarnese. Il caso è ora al vaglio degli inquirenti, che vogliono risalire al più presto al colpevole o al gruppo di colpevoli per ridare dignità ad un territorio colpito amaramente da un’ondata di violenze pericolose.

Le parole dell’amministrazione

“Al momento non ci sono nuove importanti, con le forze dell’ordine che stanno lavorando per venire a capo della situazione. Ovviamente non possiamo escludere nulla, dal semplice furto ad azioni premeditate” ha dichiarato l’assessore alla Polizia Locale Gianpaolo Salvato, che comunque vuole sottolineare come “Episodi incresciosi esistono e come politica proviamo a contrastarli ogni giorno con sensibilizzazioni ed azioni repressive. Il nostro territorio però non vive nessuna emergenza specifica, viviamo un’ondata di violenza generale che sta colpendo con maggior aggressività altri comuni rispetto al nostro, che al momento se la cava”. Parole di dispiacere arrivano anche dall’assessore al patrimonio Eutilia Viscardi, colpita dall’episodio “La statua non appartiene al nostro demanio visto che fu installata a carico completo dei cittadini, che l’hanno sempre curata con estremo amore. Per questo non posso che esprimere dolore per il furto commesso, una violenza inaccettabile nei confronti della comunità”.