Scafati. Assunzioni a Palazzo Mayer, le rassicurazioni: “in dirittura d’arrivo”

Mancata alienazione delle farmacie e buco in bilancio: “nessun rischio per le assunzioni”. Le rassicurazioni arrivano da Nunzia Di Lallo, assessore a Bilancio e Personale, dopo l’allarme lanciato dal consigliere di minoranza Nicola Cascone. “Alla luce della mancata alienazione delle farmacie per un totale di 5 milioni di euro di previsione di cassa, la mancata alienazione di beni patrimoniali, per i quali non mi risultano nemmeno attivate le procedure, altri 200mila di cassa, i maggiori oneri, non stimati, per effetto dell’aumento dei costi legati alle forniture energetiche, in particolare energia elettrica e gas; i minori introiti TARI previsti in entrata a 12 milioni e il minor gettito IMU previsto, si è sicuri della sostenibilità finanziaria della maggiore spesa di personale che si intende realizzare?” si chiede l’ex presidente della commissione Bilancio. “Invito, pertanto, l’Assessore al Bilancio e personale di fare le dovute verifiche prima di procedere ad attivare le procedure per le 44 assunzioni previste. Inoltre, invito il Sindaco a rinunciare allo “staff” per evitare spese potenzialmente non sostenibili” il monito. Le assunzioni sono oramai in dirittura d’arrivo, dopo il via libera al Bilancio di previsione e al consolidato dal Consiglio Comunale, spetta alla Giunta di validare i Peg dei settori e trasmettere tutto alla Cosfel per la definitiva autorizzazione. “Le maggiori spese di personale per le 44 assunzioni previste, sono finanziate dall’entrate correnti, come già indicato a copertura in bilancio e nel fabbisogno del personale – la replica della Di Lallo – invece l’entrata derivante dall’alienazione delle farmacie è un entrata in conto capitale del TITOLO IV, che quindi non finanzia le spese del personale. Riguardo poi il mancato introito da incasso Imu e Tari 2022 di cui si parla, che sono delle supposizioni di cui al momento non si ha nessun riscontro. Abbiamo poi la tranquillità di poter utilizzare i 30mila euro circa accantonati nel risultato di amministrazione, nel momento in cui ci saranno i successivi rinnovi contrattuali. Riguardo poi le 44 assunzioni, le procedure amministrative sono in corso”. Non ci sarà tempo per bandire concorsi interni, molto probabilmente si ricorrerà a graduatorie esterne, come già avvenuto l’anno scorso. “Voglio ricordare a tutti che per garantire i servizi ai cittadini si ha bisogno di aumentare la forza lavoro impiegata al Comune – ribadisce l’assessore – l’Amministrazione Salvati ha dal primo giorno intrapreso questa strada e ad oggi, con orgoglio possiamo dire che i cittadini hanno garantito la fruizione dei servizi e il nostro obiettivo è continuare a far sì che il miglioramento dei servizi sia sempre crescente”.

Adriano Falanga