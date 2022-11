Angri. Al via i festeggiamenti del 25°anniversario del Centro Polifunzionale ”G. Orsini”

Tutto pronto per Sabato 5 Novembre a partire dalle ore 18,00.

I ragazzi del Centro Polifunzionale “G. Orsini” saranno a Palazzo Doria per il gran gala del 25º anniversario del centro. Un centro che ha significato e continua a significare tanto per questi ragazzi che lo frequentano dal primo giorno come una famiglia. Una bella missione quella del centro che si occupa a 360° di tanti ragazzi e ragazze e che vedono nel centro un punto di riferimento solido e certo.

Emozione per il debutto

Tutti i ragazzi in questi ultimi giorni che hanno preceduto il debutto li hanno trascorsi tra preparativi e prove generali, e con lo stesso entusiasmo aspettano tutti coloro che vogliono condividere con loro una serata in allegria e divertimento.

Emozionata Maria D’Aniello, assessore ai servizi sociali del Comune di Angri, che ha seguito da vicino i lavori per la realizzazione dell’evento. Lei stessa dalle sue pagine social dice: “Invito voi tutti a partecipare alla festa dei 25 anni del centro polifunzionale “G. Orsini”, per gioire con i nostri ragazzi, ragazzi speciali. In tutti loro – dice l’assessore – si evidenzia grande sensibilità per il Paese e per la Pace”.

Aldo Severino