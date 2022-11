Basket. Dalle VuNere a Varese, torna la A in Via della Gloria.

Tutto pronto alla “Beta Ricambi Arena”

Dell’estate travagliata e dei numerosi misunderstandings tra società ed amministrazione comunale si è già parlato tanto, forse anche troppo, ora è arrivato il momento di godersi la storica struttura dell’agro dopo il restyling delle ultime settimane. Il gioiellino di Via della Gloria verrà “presentato” al pubblico in occasione della sesta giornata di campionato tra Givova Scafati ed Openjobmetis Varese, in programma domenica 6 novembre alle ore 16:00. La novità che salta agli occhi della tifoseria scafatese è senza dubbio il nome con cui è stata denominata la struttura per le gare casalinghe della Givova stessa, ovvero Beta Ricambi Arena. L’azienda Beta Ricambi s.r.l. ha contribuito tramite cospicui investimenti alla realizzazione dei lavori necessari per ottenere l’omologazione dalla LBA e, quindi, consentire a Rossato & Co. di giocare nuovamente nel proprio fortino, ragion per cui il club gialloblù ha acconsentito al passaggio da PalaMangano a Beta Ricambi Arena per i match interni della prima squadra e tutti gli eventi che vedranno protagonista lo Scafati Basket 1969. L’ultimo match di Serie A andato in scena al PalaMangano fu la vittoria dal sapore amaro (retrocessione già matematica) contro l’allora La Fortezza Bologna, datata 20 aprile 2008. Principali “attori” quella sera furono Marcus Hatten e Gigi Datome per i padroni di casa, Travis Best e Guilherme Giovannoni per i bianconeri, 91-88 il finale.

Givova, imperativo vincere

Scafati ritorna a casa dopo la magica notte del 14 giugno che le aprì le porte della massima serie, riassapora il calore della propria gente e ritrova anche Myke Henry. L’ex Memphis Grizzlies è tornato in gruppo questa settimana e sarà arruolabile per la cruciale sfida alla Pallacanestro Varese. La sconfitta di Trento ha lasciato l’amaro in bocca, un finale che ha lasciato quella sensazione di occasione sfumata per portare a casa i primi due punti in trasferta che avrebbero mosso in maniera importante la classifica per i salernitani. Roster quindi al completo per coach Rossi, il quale potrà concedere minutaggio maggiore anche ai suoi due go-to-guy Julyan Stone e David Logan, la cui condizione è parsa in crescendo durante l’ultima settimana.

Varese per continuare a stupire

L’Openjobmetis si presenta al match della Beta Ricambi Arena con 3 vittorie ottenute nelle prime 5 giornate (sconfitte arrivate per mano di Brescia in trasferta e tra le mura amiche con Trento dopo un overtime). Due le vittorie consecutive ottenute nelle ultime due settimane dai ragazzi di coach Matt Brase (prima esperienza europea per lo statunitense, ex head coach anche della Nazionale di Haiti), che a roster vanta la stella di Jaron Johnson, ala da oltre 16 punti e 5 rimbalzi abbondanti catturati ad allacciata di scarpa e gli esterni statunitensi Colbey Ross, playmaker da 14 punti e 5 assist di media, e Markel Brown, terzo miglior realizzatore dei biancorossi con 13 punti a partita. I biancorossi arrivano a Scafati in grande fiducia, entusiasmo alle stelle e voglia di continuare a far divertire i propri tifosi (probabilmente presenti anche ad 850 km di distanza) e rappresentano un avversario più che ostico per una Givova Scafati bisognosa di muovere la propria classifica.

Le dichiarazioni di coach Rossi e patron Longobardi

Il capo allenatore Alessandro Rossi: «Giocare sul nostro parquet sarà fondamentale, perché sentiremo ancor più vicina la nostra gente, che riesce a spingerci nei momenti difficili, come è già accaduto nella passata stagione. Giocare al PalaMangano sarà importante, ma dovremo essere bravi allo stesso tempo a tenerci stretti i nostri tifosi, giocando una pallacanestro coinvolgente e identitaria. Abbiamo una squadra che può salvarsi, se resterà compatta per tutto l’arco della stagione. In vista della gara di domenica, abbiamo ancora il dubbio legato alla presenza in campo di Henry, ancora in fase di recupero. Affronteremo una squadra che gioca una pallacanestro estremamente veloce, con ritmi frenetici e tanto talento offensivo. Varese punta molto sulla velocità di esecuzione in attacco e sul talento individuale dei singoli atleti. Johnson, Brown e Ross sono i tre statunitensi che maggiormente si distinguono per le qualità offensive, ma nel complesso tutti sono inquadrati e sanno bene cosa fare. La nostra maggiore difficoltà sarà gestire il ritmo».

Il patron Nello Longobardi: «Torniamo al PalaMangano per giocare contro Varese, in una sfida che si preannuncia emozionante. Rispetto a come l’abbiamo lasciata al termine dello scorso campionato, la nostra struttura è cambiata: tanti lavori sono stati eseguiti, gran parte dei quali sono gravati sulle casse societarie anziché su quelle comunali, grazie al prezioso contributo di sponsor e imprenditori locali, che ci hanno regalato opere e impianti che stanno rendendo un piccolo gioiellino questo palasport. Ringrazio tutti coloro che alacremente stanno lavorando per consentirci di essere in campo sul nostro parquet domenica, poi voglio ringraziare la Pall. Varese che ha subito accettato di venire a giocare a Scafati, nonché la società ed il comune di Napoli per l’ospitalità concessa al PalaBarbuto, dove ci siamo sentiti accolti molto bene. Infine un ringraziamento speciale va al title sponsor Givova, al presidente Rossano e tutti gli altri sponsor che in questa fase delicata ci sono stati vicini, permettendoci di rimodernare le apparecchiature e le strutture del PalaMangano. Mi aspettavo, lo confesso, un po’ di fiducia in più dai nostri tifosi, a cui però diamo ancora la possibilità di abbonarsi ed a cui stiamo concedendo la possibilità di acquistare biglietti a prezzi modici, i più bassi della categoria. Domenica esordiremo tra le mura amiche contro una società storica del panorama cestistico nazionale come Varese, con il piacere di rivedere i nostri tifosi sugli spalti e rivivere il nostro clima caldo. Abbiamo bisogno di vincere le partite giuste per disputare un campionato tranquillo, soprattutto ora che abbiamo una squadra composta da sei statunitensi, in grado sicuramente di disputare un buon torneo, nella consapevolezza che il PalaMangano dovrà essere il nostro fortino. Auspico che a fine campionato potremmo trovarci nella parte sinistra della classifica e che almeno cinque giornate prima del termine della stagione potrò rilassarmi nella consapevolezza che la prossima stagione resteremo in massima serie. L’intero comprensorio deve dimostrare attaccamento alla squadra, non mi riferisco solo alla gente di Scafati, ma anche a quelli dell’hinterland vesuviano e dell’agro nocerino-sarnese, perché vogliamo che tutti si identifichino in questa squadra e ci accompagnino nel cammino stagionale: costoro dovranno sentirsi fieri di questa squadra, che ha l’obiettivo di restare unita per centrare la salvezza in serie A».

Credit: Ufficio Stampa Scafati Basket 1969

Dove vederla e come seguirla

La diretta sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports (www.elevensports.com/it).

Diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).