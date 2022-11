E’ successo ieri sera, verso le 19,00, a Boscoreale. I carabinieri prontamente intervenuti in una strada del paese, hanno rinvenuto un uomo deceduto pare, per una caduta dal secondo piano di un palazzo.

Boscoreale. Uomo muore mentre tenta di scavalcare il balcone

E’ successo ieri sera, verso le 19,00, a Boscoreale. I carabinieri prontamente intervenuti in una strada del paese, hanno rinvenuto un uomo deceduto pare, per una caduta dal secondo piano di un palazzo.

Si tratta di D.A., classe 60, che appunto sarebbe precipitato sulla tettoia del portone di ingresso condominiale decedendo sul colpo.

Da una sommaria ricostruzione pare che l’uomo in passato sia stato denunciato dall’ex moglie e questa denuncia ne aveva fatto scattare il divieto di avvicinamento.

La caduta dal secondo piano, con conseguente morte, pare sia avvenuta proprio perché D.A. stesse tentando di arrampicarsi sul balcone del secondo piano nel tentativo di entrare nell’abitazione.

Sono in corso le indagini, da parte dei carabinieri per capire come tutto ciò sia potuto capitare, intanto l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia.

Aldo Severino