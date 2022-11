Cava de’ Tirreni. Arrestato un uomo, coltivava marijuana nella sua abitazione.

Un cinquantenne disoccupato, residente a Cava de’ Tirreni, è stato arrestato per coltivazione di sostanza stupefacente.

Nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione, gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto cannabis indica o sativa per un perso di circa 1,6 kg; circa 400 grammi di fogliame essiccato; alcune piante della stessa natura in fase di essiccazione (di misura compresa tra i 120 e i 180 cm); un bilancino di precisione; un rotolo di busta cellophane trasparenti usate per il confezionamento della droga e diversi prodotti chimici per la coltivazione delle piantagioni.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Nella mattinata di oggi, al termine del giudizio direttissimo, dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato posto in libertà.

