Sant’Egidio. Approvazione del PUC: ridefinizione urbana della città (video)

Sant'Egidio del Monte Albino. Arriva la svolta storica per il riassetto del territorio. Il consiglio comunale dopo decenni dà il via libera al PUC

Arriva la svolta storica per il riassetto del territorio comunale. Il consiglio comunale dopo decenni dà il via libera al PUC (il Piano Urbanistico Comunale) già licenziato dall’amministrazione comunale con atto deliberativo nell’agosto del 2020 e successivamente inviato a Palazzo Sant’Agostino per le opportune e obbligate osservazioni e controdeduzioni previste dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno. Mediante il Ruec (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale) verranno, inoltre, individuate le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l’attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie.











La “rigenerazione urbana”

La definitiva approvazione e l’adozione dello strumento urbanistico regolatore modificherà sostanzialmente alcune parti del territorio permettendo anche importanti processi di “rigenerazione urbana” e il riconcepimento di spazi verdi, aree di pubblico interesse e implementare le norme in materia energetico – ambientale come illustra a larghe linee il primo cittadino Antonio La Mura.

Il servizio è di Luciano Verdoliva