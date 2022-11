Sarno. Lavori per il Teatro “Luigi De Lise”

Manutenzione per il Teatro “Luigi De Lise” di Sarno. Gli interventi prenderanno il via prima dell’inaugurazione della nuova stagione teatrale.

Gli interventi e l’affidamento dei lavori

L’Ente di Palazzo San Francesco, e gli uffici competenti, hanno dunque affidato i lavori a due ditte specializzate, che ridaranno nuova vita ad una delle strutture più centrali in città.

In particolare, gli interventi riguarderanno la finitura ed i rivestimenti in marmo, che sono stati deturpati a seguito di atti vandalici, la pulizia per rimuovere i graffiti che imbrattano il marmo delle mura delimitanti la struttura, la lucidatura delle facciate e la verniciatura delle ringhiere in ferro. Alcuni interventi, inoltre, riguarderanno anche il ripristino di alcune fughe, non solo tra i marmi che compongono la pavimentazione, ma anche tra quelli che rivestono le installazioni esterne alla struttura, che sono state adibite a panchine.

Carmela Landino