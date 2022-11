Scafati. Don Gennaro Romano nuovo parroco di Santa Maria delle Vergini

“La mia disponibilità sarà totale, qui mi sento già a casa, voi sentitevi dentro al mio cuore”. E’ così che don Gennaro Romano comincia ufficialmente il suo ministero pastorale presso la Chiesa Madre della Santa Patrona della città di Scafati, Santa Maria Delle Vergini. Una chiesa gremita venerdi sera, giorno scelto dal neo parroco in memoria anche di San Carlo Borromeo. E’ la parabola del buon pastore che introduce don Gennaro nella celebrazione eucaristica solenne, presieduta dal Vescovo della diocesi di Nola, monsignor Francesco Marino. Nato a Somma Vesuviana il 25 marzo 1964, Romano è stato ordinato sacerdote il 16 settembre 1989. Un servizio pastorale lungo trentatrè anni, diciannove dei quali trascorsi come rettore del seminario di Nola. Don Gennaro Romano succede a don Giovanni De Riggi, che ha guidato la parrocchia centrale di Scafati per 26 anni, fino a che il Vescovo non ha voluto per lui un diverso incarico. Guiderà la parrocchia, sede delle basiliche paleocristiane di San Felice a Cimitile, De Riggi. Un’amicizia fraterna lega i due parroci, e questo ha fatto si che Romano non sia del tutto nuovo alla comunità cattolica scafatese, considerate le sue pregresse celebrazioni e concelebrazioni avute con il predecessore. Alla celebrazione hanno preso parte gli altri parroci cittadini, e i “suoi” seminaristi. Presente anche il sindaco Cristoforo Salvati, in veste istituzionale e con tanto di gonfalone della città. “Auguro a don Gennaro Romano di poter diventare ben presto un punto di riferimento e una guida spirituale per quanti a lui si affideranno, così come è stato per tutti noi il suo predecessore don Giovanni”, le parole del primo cittadino.

Adriano Falanga