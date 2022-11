Angri. La storia: in bici per sottrarre spazi pubblici al degrado (video)

Angri. La storia: in bici per sottrarre spazi pubblici al degrado

Doveva essere un’area di parcheggio e destinata anche ai grandi eventi. Doveva. Negli anni il degrado ha consumato questo ampio spazio alle spalle della sede comunale di Piazza Crocifisso, fino a diventare durante la recente pandemia COVID area drive in per i test tamponi ASL. Oggi questo spazio, invaso da tanta vegetazione spontanea che coprono le disattese di tante amministrazioni, viene sottratto al degrado da Francesco Gallo e dai suoi collaboratori grazie anche all’impegno del consigliere comunale Ciro Calabrese che ha seguito l’iter per il gruppo sportivo senza non poche difficoltà riscontrate anche per l’ostruzionismo politico divergente. Alla base di questo recupero, pronti ad affrontare le gimcane del circuito che Francesco sta pazientemente modellando con olio di gomito. Un percorso sportivo agonistico sulle due ruote.













Un aiuto per Francesco

La volontà non manca e Francesco ci tiene a sottolineare anche il profuso impegno dei suoi stretti collaboratori, al momento della video intervista non presenti ma che sono cardini del progetto del “bike park” immaginato dall’associazione “Angri Cycling Team”.











Lo spazio immaginato

Francesco illustra quello che poi diventerà lo spazio agonistico per i futuri “bikers” che si cimenteranno anche su livelli di difficoltà con le loro bici. Oltre all’aspetto agonistico c’è di fondo anche un vero e proprio obiettivo didattico progettuale.

Esperienza ventennale

La passione di Francesco sta tutto nella sua esperienza che da oltre venti anni lo ha fatto macinare chilometri e acquisire un bagaglio sportivo unico nel genere.

Il servizio è di Luciano Verdoliva