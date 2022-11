Basket. Il ritorno a casa è amaro, Varese corsara a Scafati.

La Beta Ricambi Arena accoglie la Serie A

Dopo la notte del 14 giugno che è valsa il ritorno in massima serie, dopo le diatribe tra club e comune, dopo le gare con Milano e Verona giocate al PalaBarbuto di Napoli, la cittadina scafatese ritrova finalmente il palcoscenico della Serie A. Sesta giornata di regular season in cui il PalaMangano (ora denominato Beta Ricambi Arena) ospita la dieci volte scudettata Pallacanestro Varese, 3 vittorie e 2 sconfitte alla vigilia di questo match. I biancorossi arrivano a Scafati priva della guardia/ala statunitense con cittadinanza portoricana naturalizzato dominicano Justin Reyes, unico grande assente del match. Givova che, invece, come anticipato alla vigilia, ritrova Myke Henry e per la prima volta può disporre di tutti e 6 i suoi stranieri per trovare una vittoria che darebbe morale e soprattutto ossigeno ad una classifica ferma ai 2 punti conquistati contro Verona due settimane orsono.

I quintetti

SCAFATI: Monaldi-Lamb-Henry-Pinkins-Thompson

VARESE: Ross-Brown-Woldetensae-Johnson-Owens

Primo quarto

Un palazzetto non completamente esaurito si fa subito sentire, dopo 20 secondi il primo episodio di instant replay manda Pinkins in lunetta dopo l’antisportivo fischiato ad Owens. Sempre Pinkins prosegue il suo personale show firmando il 4-0 Givova. I lunghi scafatesi fanno la voce grossa sotto le plance, Thompson si guadagna e realizza due liberi per il +6 dopo 60″, ancora Pinkins a dar lezioni di post-basso, 8-2. Ross e Johnson si mettono in proprio, due tiri da 7 metri ed un alley-oop finalizzato da Owens valgono la parità a quota 10 dopo poco più di 2′ dalla palla a due. Ross è imprendibile per la difesa gialloblù, 2+1 che vale il primo vantaggio varesino sull’11-13. Lamb commette una sciocchezza in difesa, poi mette una tripla di pregevole fattura in step-back, dall’altra parte Jaron Johnson vola testa e spalle sopra il ferro prima, piazza la bomba del 20-22 poi, 4′ alla fine del primo quarto. Percentuali fuori da ogni logica per entrambe le formazioni, Lamb è il primo a toccare la doppia cifra dopo 8 minuti di gioco, 13 punti per lui e Scafati avanti 30-27. Si iscrivono alla sagra del tiro da 3 punti anche Brown e Logan, il primo quarto termina con la preghiera di Lamb che si infrange sul primo ferro, Scafati avanti 33-31 e la Beta Ricambi Arena che inizia a vibrare.

Secondo quarto

Capitan Rossato esce dalla panchina con la solita voglia di spaccare il mondo e piazza un personalissimo 4-0 che porta la Givova avanti di 6 dopo 1 minuto, 37-31. Caruso rolla da pivot d’altri tempi, Landi si prende un tecnico evitabile, dopo 90″ Rossi ferma la partita avanti di 2, 37-35. Rossato e Logan sparano dalla lunga ed infiammano il palazzo, Ross e Caruso continuano a produrre punti senza sosta per i viaggianti, ma sono i liberi di Owens a riportare avanti l’Openjobmetis, 43-45 al 14′. Thompson fuori partita, difensivamente assente e coinvolto in maniera costante in pick&roll che lo costringono fuori dalla linea dei tre punti in cui non riesce a stare, Varese allunga sul +7 con De Nicolao, 45-52 a 180″ dall’intervallo lungo. Lo stesso Thompson prova a ricucire con un 3/4 dalla linea della carità, De Nicolao anche in penetrazione riesce a trovare facilmente la via del canestro, Rossi costretto ad un altro timeout ad 1:31 dal ventesimo. L’attacco salernitano si blocca completamente, Brase trova le giuste soluzioni per chiudere avanti di 11 all’intervallo con un sontuoso Woldetensae, 48-59. Eloquente il -14 di plus/minus di Trevor Thompson e l’89% da 2 punti concesso all’attacco varesino (16/18).

Terzo quarto

Scafati rientra in campo con un piglio diverso grazie alla leadership di un rivitalizzato Stone e lo strapotere fisico di Henry, 6-0 in un amen e -5 dopo 60″ di quarto. Brown prima e Woldetensae poi lucrano punti che pesano dalla lunetta, dopo l’ennesima palla persa banale è lo stesso Brown a rimettere Varese avanti in doppia cifra al 22′, 54-65. L’Openjobmetis esaurisce il bonus al 24′, Scafati si riavvicina dalla lunetta con Logan e Thompson, 60-67. Owens sale per due volte consecutive al terzo piano e schiaccia in testa a Thompson annichilendo la Beta Ricambi Arena, la Givova pare uscire completamente dal match al 26′, 60-73. Owens abbandona la gara per 5 falli, il solito Pinkins prova a ricucire lo strappo lottando come un leone sotto le plance, Johnson punisce un banale fallo di De Laurentiis con un 3/3 dalla lunetta, 65-76 a poco più di un minuto dall’ultima sirena. Lamb con un 2+1 tiene in vita i suoi, 68-76 al 30′.

Quarto quarto

Rossato, Stone e Lamb fanno salire a dismisura i decibel della Beta Ricambi Arena, -1 dopo 20″. Ferrero si alza da 7 metri e punisce, poi si prende uno sfondamento d’importanza capitale su Lamb, 78-81 Openjobmetis al 32′. Un antisportivo fischiato a Rossato ed il solito, funambolico, Ross, per il nuovo +7 biancorosso, pronta la risposta da campione di David Logan, 81-85 al 33′. Thompson prosegue nella sua serata no e Caruso lo punisce anche dalla lunga distanza, Lamb firma i punti 22,23 e 24 della sua giornata per il nuovo -2 Givova, 86-88 al 35′. Caruso e Ross dai 6.75 in back-to-back spezzano le gambe ai padroni di casa in un battito di ciglia, 86-94 al 37′. In uscita dal timeout Lamb mette altri 3 punti dall’angolo per il -5, Logan continua a litigare col ferro e Caruso vola sull’alzata di Ross a firmare i punti 22 e 23 della sua super serata. Logan ne mette 2 a 60″ dal termine per il 91-96, Rossato commette il suo quinto fallo e Ross firma il +7 dalla lunetta. Lamb segna, Ross perde palla, 93-98 a 37″ dalla fine. Doron Lamb consegna palla e vittoria a Varese con una sciagurata rimessa, Johnson mette la parola fine al match, 93-101 Openjobmetis. Classifica che diventa sempre più impetuosa per la Givova Scafati, ultima con una sola vittoria e ben cinque sconfitte dopo le prime sei giornate ed un calendario non semplice in vista. Varese vince, convince e vola a quota 8 punti, in piena zona playoff.

La sala stampa

Matt Brase: “E’ stata una partita davvero competitiva, Scafati ha iniziato fortissimo con ottime percentuali dal campo. Nel secondo quarto abbiamo fatto valere la nostra intensità difensiva e abbiamo conquistato un vantaggio che siamo stati bravi a mantenere anche quando Scafati è rientrata prepotentemente nella ripresa grazie alla loro energia. Dove possiamo arrivare? Lavoriamo giorno per giorno senza guardare la classifica, ci siamo dati come obiettivo quello di lavorare duro e migliorare di partita in partita, a fine anno vedremo dove saremo. Scafati? Davvero un ottima squadra, costruita bene ed avente un record che non rispecchia quanto mostrato in questo primo mese di stagione regolare.”

Alessandro Rossi: “Innanzitutto i miei complimenti a Varese, capace di condurre per quasi tutto il match, imponendo il proprio ritmo in lungo e largo. La lettura di questa sconfitta non è difficile, non siamo stati capaci di contrastare il loro gioco nel pitturato, subendo i loro lunghi per tutti e 40 i minuti. Mi sarebbe piaciuto regalare una vittoria al nostro magnifico pubblico, la meritavano più di chiunque altro, ma evidentemente c’è qualcosa che ci manca ad oggi per essere competitivi sui 40 minuti contro avversari di questo livello. Henry? Non aveva troppi minuti nelle gambe, volevamo gestirlo sui 15 minuti di utilizzo. Ikangi, invece, è stato fuori per scelta tecnica, mentre i soli 4′ di Landi sono frutto di un match dal ritmo forsennato che ho ritenuto lui non riuscisse ancora a tenere nonostante il duro lavoro che sta facendo quotidianamente.”

I tabellini

SCAFATI: Stone 5, Lamb 29, Thompson 12, Morvillo n.e., Pinkins 12, De Laurentiis, Landi, Rossato 14, Henry 7, Monaldi, Ikangi n.e., Logan 14.

VARESE: Ross 17, Woldetensae 9, De Nicolao 9, Librizzi, Virginio, Ferrero 3, Brown 9, Caruso 23, Owens 12, Johnson 19.