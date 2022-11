Musica. È morto Carmelo La Bionda, inventò la disco music italiana.

Carmelo La Bionda, con il fratello Michelangelo formarono il duo La Bionda, considerati i padri della disco music italiana, è scomparso all’età di 73 anni a causa di un tumore.

La carriera del duo inizia negli anni 70 con la scrittura di canzoni per artisti come Mia Martini, Ornella Vanoni, Ricchi E Poveri, e continua con le produzioni di album a nome La Bionda e di altri artisti, l’apertura dei Logic Studios a Milano, le collaborazioni con i Righeira, e altri progetti che gli valgono la fama di padri della disco music. Carmelo era noto anche con il moniker D. D. Sound.

Un periodo importante per la musica quello degli anni 80 e solo chi l’ha vissuto può dirlo. Un vortice di generi che ha lasciato indelebili ricordi.

Molteplici successi, di quel periodo, sono ancora suonati e cantati e molti tra interpreti ed esecutori sono nell’olimpo della musica in assoluto.

Tra i tanti anche i “La Bionda” che hanno rappresentato in assoluto la capacità dell’arte musicale italiana di riscuotere successo in tutto il mondo.

Alcuni dei più grandi successi : “1.2.3.4… Gimme Some More!”, “Disco Bass”, “Café”, “She’s not a disco lady”, “Hootchie Cootchie”.

Aldo Severino