Nocera Inferiore. Al via la rassegna “Cortocircuito”diretta da Ester Tortora

Dal 6 novembre al 4 dicembre prossimo andrà in scena al Teatro Domenico Savio di Nocera Inferiore la rassegna “Cortocircuito” diretta da Ester Tortora che assicura di presentare al pubblico “3 spettacoli brillanti”.

Il Teatro, in via Federico Ricco 89, riapre dopo le limitazioni imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19. I tre titoli in scena saranno allestiti da tre compagnie “di grande qualità” precisa la direttrice artistica Ester Tortora.

Si comincia domenica 6 Novembre alle 19 con lo spettacolo “Uomini, uominicchi e umanoidi” con la regia di Danilo Napoli. Il secondo appuntamento del 13 Novembre, vedrà in scena “Una calda notte a Napoli” per la regia di Mario Odato e Antonio Coppola. Concluderà la triade, il 4 dicembre: “Cocktail al femminile” con la regia di Giuseppe Cardamone e Mariagrazia Lambiase.

“Cortocircuito” accende i riflettori “sull’importanza della donna, slegata dalla strumentale visione di “madre e moglie”, ma epicentro della vita, vero motore della società”. La mini rassegna viene presentata con entusiasmo dal presidente dell’associazione “Oratorio San Domenico Savio” Giuseppe Senatore, dal direttore generale Enzo Comitini e la direttrice artistica della rassegna Ester Tortora. Quest’ultima, attrice e guida di laboratori teatrali per bambini. Laureata in scienze della comunicazione, approfondisce fin da giovanissima lo studio del corpo e della voce con diversi performer, specializzata tra l’altro in “Baby Signs”, un programma di comunicazione gestuale in accompagnamento alla parola, per supportare i bambini piccoli aventi difficoltà linguistiche e relazionali, nonché operatore nazionale di laboratori teatrali per bambini con il metodo “Teatro in gioco” di Helga Dentale. Con lei parliamo della rassegna “Cortocircuito”. Nel secondo appuntamento del 13 novembre ci sarà anche lei in scena.

Direttore Tortora, ci parli della rassegna teatrale “Cortocircuito” che firma per questa stagione al Teatro San Domenico Savio di Nocera Inferiore

“Questa piccola rassegna nasce dal desiderio mio e dei miei colleghi di riportare in auge questo grazioso teatro e soprattutto di permettere a tutti di frequentarlo. Il bello e la cultura a portata di tutti insomma, ma comunque spettatori di un teatro di qualità.

Come mai questo titolo “cortocircuito” come nome della triade al Savio?

“Il titolo cortocircuito è stato ideato da me per sottolineare quanto la figura della donna sia importante in qualsiasi contesto e vada nel bene o nel male ad innescare una scintilla, un corto circuito appunto”.

Cosa direbbe al lettore per invitarlo a queste tre serate?

“Saranno tre appuntamenti da non perdere perché regaleranno una serata spensierata che invita comunque alla riflessione su diverse tematiche”.

Dopo questi 3 appuntamenti ce ne saranno altri?

“Considero questo il primo di una programmazione molto vasta. Nel 2023 prevediamo di affiancare alla mini rassegna dedicata agli adulti, una, prettamente realizzata per bambini e ragazzi con il supporto di registi specializzati come Danilo Napoli e altri”.

Qual è stato, direttore, il Suo lavoro precedente a questa rassegna?

“Nell’ ultimo lavoro teatrale ho interpretato la protagonista di “Una calda notte a Napoli”, spettacolo andato in scena a Cava dei tirreni, Pompei e Napoli. Poi, il covid frenò il nostro tabellone. Lo spettacolo, tanto richiesto, viene per questo riproposto domenica 13 novembre”.

Un ritorno felice dopo le restrizioni volute dal Governo

“Dopo la chiusura dei teatri e l’impossibilità di lavorare, questo appuntamento non può che essere considerato un nuovo inizio. Accoglieremo Il grande pubblico carichi e pieni di gioia”.

Anna Villani