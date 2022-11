San Marzano. Il plesso scolastico “Collodi” riapre ai più piccoli (video)

San Marzano. Lo storico plesso scolastico “Collodi” riapre ai più piccoli

“L’apertura di questa scuola da la stessa felicità della nascita di un bambino”così la sindaca Carmela Zuottolo ha voluto sintetizzare il momento importante per la sua città. La scuola dell’infanzia Plesso “Collodi” di Via Pio la Torre, riapre alla piccola comunità san marzanese. Al taglio del nastro del nuovo e avveniristico plesso la sindaca Carmela Zuottolo, l’ex primo cittadino Cosimo Annunziata, la dirigente scolastica Rosa Viscardi e tutta l’amministrazione comunale. Una struttura innovativa con spazi scuola che registrano elevati standard di comfort per alunni e docenti. In questi tutte le aule è stato concepito un bagno pertinenziale per i più piccini. Un playground per i più piccini è il nucleo centrale della scuola, che sarà anche spazio comune. Un plesso differente anche negli esterni dove risaltano i colori.













La soddisfazione di Cosimo Annunziata

Proprio con l’amministrazione di Cosimo Annunziata ci fu il primo grande slancio per il recupero funzionale del plesso “Collodi” di Via Pio la Torre. L’ex sindaco Annunziata ha sottolineato le difficoltà ma anche la soddisfazione di vedere completato questo importante riferimento scolastico per la comunità.













Barretta: “Un grande lavoro di gruppo”

Tecnici e politici si sono adoperati per il recupero del plesso scolastico come ha sottolineato anche l’assessore delegato Francesca Barretta che ha voluto mettere in risalto l’impegno di queste competenze tecniche.

Il servizio è di Carmela Landino