San Marzano sul Sarno. Parco Urbano che disastro, crimini e degrado regnano sull’area

San Marzano sul Sarno, il Parco Urbano è un disastro, bagni degradati e incuria regnano in un luogo diventato ormai ricettacolo di illegalità. È forte la denuncia che arriva dai consiglieri di opposizione Colomba Farina, Maria Calenda, Vincenzo Marrazzo e Franco Grimaldi, decisamente stufi delle condizioni quotidiane del principale spazio verde della città e luogo annuale di importanti rassegne artistiche ed enogastronomiche.

I servizi decaduti

Lo spazio verde vive nel completo degrado da diversi mesi, con problemi infrastrutturali e di manutenzione molto gravi che necessitano di interventi urgenti. In primis i servizi igienici, con wc completamente vandalizzati, lavabo inutilizzati e sporcizia ovunque. Lo stato del verde pubblico è poi compromesso, vista l’erba alta che si estende ovunque con tanto di presenza di pericolosi tombini e perdite d’acqua che comportano fattori di rischio in nessun modo neanche contrassegnati. In particolar modo è assurda l’immagine di un tubo che fuoriuscendo dal terreno allaga perennemente la vicina area, attraversata e vissuta anche da bambini. E ancora lo stato del laghetto artificiale, diventato ormai stagno visto lo stato di decadimento delle pompe di ricircolo dell’acqua. Sparse qua e là, infine, panchine rotte e staccionate rovinate, comportando ulteriori fattori di rischi.

Le parole dei consiglieri d’opposizione

Tutto ciò frena la normale vita del Parco, che diventa anche luogo negli orari serali di illeciti di qualunque tipo, da furti ad episodi di spaccio. Il gruppo consiliare giudica quindi con estrema negatività la cura dello spazio verde da parte dell’amministrazione della sindaca Carmela Zuottolo, chiedendo quanto prima un programma di interventi e gestione che esula dai grandi eventi annuali, quando sono gli stessi privati a mettere in campo doverose operazioni di riqualificazione. “Basterebbe una semplice passeggiata nel nostro Parco Urbano per rendersi conto delle condizioni in cui versa e delle criticità che esistono. Ma la sindaca di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo è evidentemente lontana dalla città che rappresenta.” è l’attacco a spada tratta di Calenda, Marrazzo, Grimaldi e Farina “Siamo pronti a rivendicare un piano di manutenzione concreta del Parco Urbano, con una messa in sicurezza necessaria e urgente di aree per la incolumità pubblica. Intervenga il sindaco quanto prima, ponendo tra le altre priorità anche questa del decoro del parco urbano, che è e deve essere una risorsa e non un pericolo per chi lo frequenta. Non occorrono grandi opere per rendere vivibile e bello un luogo, a volte basta volerlo”.