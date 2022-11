Cocaina. Arresti in provincia di Napoli, la droga era nascosta tra fertilizzante e caffè

Il GICO della Guardia di Finanza ha eseguito nove misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli,

La cocaina era sintetizzata e “nascosta” tra caffè macinato e fertilizzante organico, poi attraverso un procedimento chimico sarebbe stata estratta e tagliata, prima di essere messa in commercio.

Il GICO della Guardia di Finanza ha eseguito nove misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

Otto persone sono finite in carcere, una ha l’obbligo di dimora nel Comune di residenza e di presentarsi alla polizia giudiziaria. L’organizzazione aveva la propria base operativa nel Napoletano, la cocaina arrivava da Panama e dalla Colombia via mare all’interno di container.

Occultata e mescolata all’interno di una merce di copertura come il caffè macinato, la cocaina era anche più difficilmente rintracciabile dal fiuto dei cani antidroga. L’importazione sarebbe avvenuta in base a fittizie operazioni di compravendita da parte di società create appositamente per gestire il traffico illecito.

Fonte Rainews

Aldo Severino