FCAR, leader nell’aftermarket

FCAR srl propone alle officine un pacchetto di prodotti e servizi completo dei migliori marchi dell’aftermarket.

Il brand, nato nel 2017 dall’esperienza SAG (Swiss Automotive Group), leader europeo del settore, punta a rimanere costantemente allineato con i più alti standard nella distribuzione di ricambi, ma, allo stesso tempo, in grado di porsi come riferimento locale per tutti gli autoriparatori (car, diesel e truck). Due le sedi operative site in Lombardia: Pero e Villasanta.

Il portafoglio di prodotti e servizi offerto è di altissimo livello: ricambi, attrezzatura, formazione, assistenza e supporto, il tutto condito da competenze, professionalità ed entusiasmo.

Fiore all’occhiello è l’ampio programma di formazione che risponde alle più moderne esigenze del mondo automotive. Uno dei pilastri su cui si fonda il piano di business aziendale per offrire all’autoriparatore gli strumenti migliori per mantenere la sua attività in linea con l’evoluzione. Corsi e piani di formazione orientati alle esigenze delle officine moderne ed adeguati ad ogni necessità, dalla formazione base per i nuovi meccanici all’utilizzo delle attrezzature acquistate, fino agli approfondimenti relativi alle più recenti innovazioni del settore automobilistico.

Le diverse tipologie di corso (base, intermedi, avanzati, monografici, manageriali e di certificazione) mirano a formare collaboratori specializzati per offrire un servizio di qualità all’automobilista e prevedono prove pratiche per valutare e migliorare il proprio grado di apprendimento.

FCAR è in grado di erogare tutti i corsi di formazione previsti dal catalogo dei principali componentisti in ambito vettura, truck e diesel. Il calendario dei percorsi didattici prevede, inoltre, anche quelli fissati dai network per la crescita delle officine appartenenti alla rete.