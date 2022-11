Incidente stradale. A perdere la vita un giovane di 19 anni, la fidanzata è grave

A Poggiomarino la morte di un ragazzo sconvolge un’intera città.

Ancora un incidente in Campania, ancora una giovane vita spezzata. A perdere la vita è Salvatore Catapano di Poggiomarino, ex studente dell’ Istituto Fermi di Sarno, che per via di un incidente con la sua auto nella notte scorsa, e per il quale le indagini sono ancora in corso scorsa, ha trovato la morte.

Salvatore era un ex studente di Sarno, la fidanzata è in gravi condizioni.

Il 19enne di Poggiomarino, insieme alla sua fidanzata, era di ritorno in auto da Nocera, dopo una serata passata a mangiare un panino, il ragazzo avrebbe perso il controllo della guida, finendo con la vettura contro il cancello di un’azienda agricola di Striano.

Il ragazzo purtroppo è deceduto durante il trasporto in ospedale, mentre la ragazza è ricoverata in prognosi riservata al Martiri Villa Malta di Sarno. Rischia di perdere l’uso della vista ed ha un polmone perforato.

La commozione a Poggiomarino, il cordoglio del Sindaco.

Enorme commozione ha destato a Poggiomarino la morte del ragazzo. Il sindaco Maurizio Falanga dalle sue pagine social ha dichiarato: “ Poggiomarino piange per la perdita di un nostro giovane concittadino vittima di un incidente stradale gravissimo in cui è coinvolta anche una giovane ragazza che sta lottando per la vita. Una vita spezzata prematuramente. Alla famiglia del giovane le più sentite condoglianze mie, dell’ Amministrazione e di tutta la nostra comunità. Per la ragazza le nostre preghiere perché riesca ad uscirne incolume quanto prima”.