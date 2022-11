Angri. Istituzione del senso unico in Via Satriano. La vertenza tra comune e le aziende presenti lungo il tratto stradale si sposta “nelle opportune sedi”

Angri. Senso unico a Via Satriano. Le aziende ricorrono al TAR

Istituzione del senso unico di marcia in Via Satriano. La vertenza tra comune e le aziende presenti lungo il tratto stradale si sposta “nelle opportune sedi”. La FG Group Srl, Manfuso Conserve Srl e DSG Service Srls ricorrono al TAR di Salerno impugnando l’atto che ha istituito il senso unico di marcia in via Satriano e “i conseguenti e connessi obblighi e divieti”.

La discussa ordinanza

L’ordinanza 169 del 4 ottobre scorso fu resa dal dirigente di Polizia Locale del Comune di Angri, come si legge nella delibera di giunta della stessa amministrazione Ferraioli che affida l’incarico all’Avvocatura Civile dell’ente di provvedere alla difesa durante l’iter procedurale. Incarico affidato all’avvocato Erik Furno.













Rapporti deteriorati

Il ricorso al TAR deteriora ulteriormente i rapporti di buon vicinato tra i comuni di Angri e Sant’Antonio Abate dopo la “discutibile” ordinanza che sta creando disagi sociali e danni economici alle due collettività.

