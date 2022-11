Scafati. Odissea Polverificio, rubati anche i pavimenti storici

Con un camioncino e attrezzature di carpenteria, hanno divelto e portato via i pavimenti del Polverificio Borbonico. Sono stati lunedi mattina i sanitari dell’Usca ad accorgersi del furto ed allertare il Comune di Scafati. Sul posto i tecnici di Palazzo Mayer e la Polizia Municipale, che non hanno potuto fare altro che accertare il danno e sporgere denuncia ai carabinieri. Dalla struttura poco tempo fa fu rubato anche il busto di Re Ferdinando, portati via i cavi dell’energia elettrica e compiuto atti vandalici diffusi. Il Polverificio Borbonico sta attraversando probabilmente il periodo più triste e decadente da quando fu riqualificato. Sullo sfondo il papocchio burocratico che vede in contrapposizione il Parco Archeologico di Pompei, di fatto competente sulla struttura, e il Comune di Scafati, che ne rivendica la gestione. Tra i due litiganti il Polverificio non gode, anzi, gli unici a godere sono i ladri, che oltre ad aver rubato il materiale di rame dall’impianto elettrico, lasciando il Polverificio al buio, hanno anche portato via, poche settimane fa, il busto di Ferdinando II°. L’opera di un metro e mezzo voluta dall’amministrazione comunale nel 1996, in occasione della visita di Carlo di Borbone Duca di Calabria. A fare da cornice l’erba incolta e i segni di degrado dovuta all’incuria. Ricadente nel Comune di Scafati, la soprintendenza di Salerno ha ceduto la struttura al Parco Archeologico di Pompei, già competente sul parco adiacente. La gestione teoricamente sarebbe in capo a Palazzo Mayer in virtù di una convenzione sottoscritta dall’amministrazione Aliberti con la soprintendenza salernitana. Un accordo che non è stato ancora ratificato con Pompei, nonostante i diversi incontri succeduti e i solleciti del sindaco Cristoforo Salvati. Non è quindi chiaro a chi spetti la manutenzione. “Nell’ultima riunione della commissione garanzia ci siamo occupati della situazione del Polverificio Borbonico – così il Presidente Michele Russo – Intendevamo approfondire la vicenda relativa al comitato di valorizzazione che ha visto le dimissioni di due componenti su quattro tra cui il Presidente Espedito De Marino. Abbiamo letto la polemica lettera e preso atto che l’amministrazione non ha proceduto alla sostituzione dei due membri, lasciando l’organismo nello stallo. Sul piano gestionale purtroppo abbiamo appurato che non vi sono sviluppi anzi permane la mancanza di energia elettrica per la quale nessuna attività di ripristino pare sia stata avviata secondo quanto riferito da alcuni esponenti di maggioranza”.

Adriano Falanga