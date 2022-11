Agro Nocerino Sarnese. Titoli di studio falsi. Maxi inchiesta

Titoli di studio falsi. Maxi inchiesta anche nell’agro nocerino sarnese. Pesanti sono le accuse che la Procura di Vallo della Lucania muove a 182 persone, per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio: si tratta di falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato. L’udienza preliminare dinanzi al GIP, fissata per il marzo 2023, e avrà luogo presso l’aula bunker di Fuorni a Salerno.













Titoli di studio falsificati

Una maxi indagine che vede coinvolte oltre 500 persone a vario titolo con 342 capi d’accusa(ci sono stati diversi stralci). Al centro dell’indagine la contraffazione di titoli di studio datati, falsificati e poi presentati per ottenere punteggio nelle graduatorie scolastiche e come personale ATA.













Agro in primo piano

Sono trentotto gli imputati individuati nell’Agro nocerino sarnese, residenti nei comuni di Nocera Inferiore, Scafati, Corbara, Pagani, Sarno, Roccapiemonte.