Nocera/Scafati. La donazione di sangue bene prezioso, il convegno

Si terrà sabato mattina, dalle ore 9 alle 12, presso la sala Colella dell’ospedale Umberto I° di Nocera Inferiore, il convegno “La donazione di sangue, come bene prezioso, quale salva vita”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Nocera Inferiore e organizzata dall’Asl Salerno con l’associazione “Nasi Rossi clown Terapy”. Il dibattito affronterà temi importanti, quali la necessità di donare il sangue come terapia salvavita, e la sempre maggiore precarietà nel reperire le dovute risorse ematiche causata dalla carenza di donazioni. Il sangue è indispensabile nei servizi di primo soccorso e di emergenza/urgenza, in molti interventi chirurgici e trapianti di organo e di midollo osseo, nella cura delle malattie oncologiche ed ematologiche e in varie forme di anemia cronica, immunodeficienze, emofilia. Non esiste farmaco in grado di sostituire il sangue. Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà. Significa letteralmente donare una parte di sè e del propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo, qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno, significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita. La donazione, totalmente gratuita e sicura, permette al donatore di tenere sotto controllo la propria salute, grazie alle analisi obbligatorie che riceverà direttamente al proprio indirizzo email pochi giorni dopo aver donato. Al convegno prenderanno parte il direttore amministrativo del Dea Nocera-Pagani-Scafati dottor Gaetano Memoli, il direttore sanitario dello steso Dea dottor Maurizio D’Ambrosio, e i relatori Francesca Colombo, presidente associazione Nasi Rossi e i medici Virginia Tagliamonte, Rosanna di Concilio e Carmine Oricchio. L’evento vedrà la parteciapzione straordinaria della squadra di basket Givova Scafati.

Adriano Falanga