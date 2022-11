Pagani. Nell’ambito del progetto Energie per il Sarno, che punta a disinquinare il corso d’acqua entro il 2025, si inseriscono anche i lavori per il completamento della rete fognaria

Pagani. Gori/EIC: lavori di completamento della rete fognaria (video)

Nuovi interventi per il potenziamento del servizio fognario e depurativo e il risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno: un obiettivo su cui Gori è al lavoro in sinergia con Regione Campania ed Ente Idrico Campano. Nell’ambito del progetto Energie per il Sarno, che punta a disinquinare il nostro corso d’acqua entro il 2025, si inseriscono anche i lavori per il completamento della rete fognaria nel comune di Pagani.











Taglio del nastro

L’avvio del cantiere alla presenza del Sindaco, Raffaele Maria De Prisco, del Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, e del Responsabile Investment, Program e Services di Gori, Andrea Palomba.

Il servizio è di Alfonso Romano